海關破9宗走私減肥美容針等案　拘4人檢$1.4億針藥　與正價差8倍

近年多地興起使用減肥針劑，惟部分人未經醫生處方便自行用藥。海關表示，自1月起留意到受管制針劑及藥物走私活動有上升趨勢，加上市場需求殷切，遂展開全方位打擊及執法行動，共偵破9宗案件，檢獲約10萬支針劑，以及34萬粒和60公斤藥物，包括減肥針劑、美容及抗皺針劑和壯陽藥，市值逾1.4億元。



行動中共有4人被捕。調查顯示，購買走私藥物的成本，與經醫生處方正當買藥的成本，相差達8倍或以上。



海關偵破9宗走私受管制藥物及針劑案件，檢獲市值逾1.4億元的減肥針劑、美容及抗皺針劑和壯陽藥。（林澤鋒攝）

海關的執法行動涵蓋進出口、儲存和銷售層面，偵破案件當中，4宗涉及入境空運貨物、一宗涉入境陸路貨物、一宗涉入境海運貨物，及3宗涉出境海運貨物。檢獲的藥物大部分由日本到港，相關藥物在本港市面亦有售；一宗經內地入口貨物的案件，相關藥物則是歐洲牌子，較為冷門。

當中大部分針劑從日本進口。（林澤鋒攝）

海關相信，正當購買與走私藥物的大額差價，吸引不法分子鋌而走險，更發現有人在網上平台非法輸入及銷售受管制藥劑產品。

人員經調查後，鎖定元朗一個被用作代購網站儲存倉的住宅單位，於2月11日拘捕一名網站負責人，在其住所檢獲逾270支減肥針劑。海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱指，相關網店是剛開始運作不久，海關相信大部分走私針劑尚未流出市面。

有涉案者疑用網上平台出售受管制藥劑產品。（林澤鋒攝）

另外3宗入境空運及陸路走私案，海關從3票報稱載有補充劑、口罩、衣物的貨物，檢獲減肥、美容及抗皺針劑，拘捕2名中國籍男子及2名本地女子（26至61歲），分別是收貨人及懷疑網店負責人。

至於4宗海路走私案檢獲的大批走私針劑及藥物，其中一案是從廣州經內河船抵港，2宗在香港往澳門內河船上搜出，一宗則是在西貢往內地快艇旁的貨車查獲。海關正追查付貨及收貨人，不排除有更多人被捕。

鄧卓諱表示，行動中發現大部分針劑及藥物在運輸及儲存過程中，未按指定溫度妥善處理，只有粗疏包裝。部分藥物原須存放於攝氏2至8度，但不法分子為節省成本及提高流動性，未有設置冷藏裝置，不符儲存要求，相關針劑及藥物品質及安全有重大疑問。

拘捕4人。（林澤鋒攝）

衛生署藥物辦公室風險管理及行動科高級藥劑師陳漢華指出，海關行動中檢獲的壯陽藥及抗肥胖症針劑，屬《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥及處方藥物，亦懷疑是未經註冊藥劑製品。當中抗肥胖症針劑大部分疑含有效成分「替爾泊肽」（Tirzepatide），只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方，在註冊藥劑師監督下，於獲授權毒藥銷售商（藥房）出售；若未經醫生處方用藥，可能會有健康風險。

陳表示，不論是減肥藥或其他受管制藥物，在網上購買均有很大健康風險，使用者除未經醫生評估個人健康情況，亦難以確認藥物的正當來源，無法得知運輸過程是否儲存恰當，尤其是需要冷鏈保存的藥物，其安全、質素及效能均無法保證。衛生署呼籲市民切勿購買或使用成分、來歷不明的藥物，以保障健康及生命。

衛生署藥物辦公室風險管理及行動科高級藥劑師陳漢華指出，在網上購買減肥藥或其他受管制藥物，難以確認藥物的正當來源，其安全、質素及效能均無法保證。（林澤鋒攝）

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品必須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊才可在市面銷售，已註冊藥劑製品包裝上須印有香港註冊編號（格式為「HK-」後接五位數字）；含第一部毒藥的藥劑製品，只可在藥房的註冊處所內，由註冊藥劑師監督下出售。任何人透過任何途徑，包括網上銷售平台、即時通訊軟件或社交媒體，非法出售受管制藥物，均要負上刑責。非法售賣及管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥，分別最高可罰款10萬元及監禁2年。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱交代案情。（林澤鋒攝）

農曆新年將至，海關表示，會在假期繼續透過風險評估及情報主導，嚴厲打擊走私，並會按需要與其他執法部門聯合行動。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；任何人在沒有有效進口許可證下輸入或輸出藥劑產品及藥物，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱（右）交代案情，衛生署藥物辦公室風險管理及行動科高級藥劑師陳漢華（左）講解購買相關藥物的風險。（林澤鋒攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。