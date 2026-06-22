Save Lily│父母：Danny暫未做手術已餵人奶　獲准一家長陪至早上

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐，其在香港出生僅兩個月大的幼子Danny，昨日被緊急送院醫治，現時在東區醫院兒童病房留醫。父母經探望後再引述醫生所指，Danny現時有發燒情況，或須做「脊柱刺穿手術」。經社工及當局批准後，周一（22日）凌晨時分，父母兩人終獲准進入病房探望Danny。



關小姐隨後步出病房向記者透露，Danny在收容所時曾出現輕微發燒、流鼻水及有痰等感冒症狀，之後抱起他時，察覺到他「頭熱身涼」，便以身體為他調節體溫。之後Danny醒來看著她，並對她笑。隨後伏在她胸前休息及「食咗少少人奶」，便再次入睡。她說，醫院暫時仍在觀察，未有為Danny用藥，將視乎情況再作跟進。

她又指，現時獲批准有如一般家長的待遇，即晚間有一名家長獲准留在病房內，陪伴Danny直至早上9時，待主診醫生及社署職員再作安排。她續指，希望可以留在兒子身邊，並餵母乳予Danny，讓他得到更合適的照顧。

而曾先生指出，Danny現時仍未做手術：「醫生話，會建議有一連串嘅診斷、呢個（手術）就係其中一種診斷。如果再嚴重嘅時候，就要做呢個診斷、同埋其他嘅診斷治療。」

現時，關小姐返回病房照料兒子；曾先生曾返回住所休息，預料上午8時才回醫院。

父母探望DANNY後，兩人先後離開病房向傳媒講述最新情況。其中父親一度咽哽。(李家傑攝)

父母探望DANNY後，兩人先後離開病房向傳媒講述最新情況。其中父親一度咽哽。(李家傑攝)