Save Lily｜脊柱刺穿手術即抽腦脊液　降顱內壓或診斷神經系統病

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對「非常父母」聲稱在家分娩男嬰Danny案件，較早前的消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。該名僅2個月大的男嬰Danny，本月初起由社會福利署接手照顧。惟據悉，Danny於周日（21日）被緊急送院進行脊柱刺穿手術。



DANNY父母到達醫院病房門外，感到擔心。(李家傑攝)

根據醫院管理局資料，脊柱刺穿手術又稱腰椎穿刺，俗稱「抽腦脊液」，是兒科常用的診斷方法，其目的是抽取腦脊液樣本作化驗及量度頭顱內壓。 在特殊情況下，釋放腦脊液可以降低頭顱內壓，以達致治療效果。

資料指出，最常見是醫生在臨床診斷後，懷疑病童可能患上腦膜炎或腦炎。其他的情况例如是懷疑腦部出血（如蛛網膜下的出血），或診斷某些代謝機能異常之疾病、其他神經系統疾病，如吉巴氏綜合症、橫貫性脊髓炎等。又或者量度頭顱內壓、或在某些情况下釋放腦脊液以降低頭顱內壓。此外，亦可作注射抗癌藥物入椎管。

DANNY現時身處東局醫院兒童病房。(李家傑攝)

至於有其他檢查可以代替腰椎穿刺，醫管局資料顯示，因為腦膜炎可以迅速引致死亡，以及產生嚴重的後遺症，如失聰、腦積水、大腦麻痺及腦癇症等，醫生必須儘快作出正確判斷及對症下藥。到現時為止，還未有其他更安全有效的檢驗方法可代替腰椎穿刺，以確診腦膜炎。

抽取了的腦脊液可作化學檢驗及顯微鏡分析，醫生便可以在數小時內得知初步結果。部份腦脊液亦會作細菌及病毒培植，以確定病源微生物及測試其抗藥性，而細菌培植則需要數天的時間。 此外，由於腦脊液是循環於中樞神經系統的液體，對其進行詳細分析，便能有效及直接地診斷多種神經系統的疾病。