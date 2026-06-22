Save Lily事件｜據悉幼子Danny須送院進行緊急手術　情況未明

撰文：凌逸德
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【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對「非常父母」宣稱在家分娩男嬰Danny案件，較早前的消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。該名僅2個月大的男嬰Danny，本月初起由社會福利署接手照顧。惟據悉，Danny於周日（21日）晚上被緊急送院進行手術。

Danny的父親曾先生向傳媒發訊息指，「Danny緊急被送往東區醫院接受脊柱刺穿手術。暫時未有更詳細資料。我們現在正前往醫院了解」。但目前未有更多詳情。

Danny的父母曾先生及關小姐，於周一（22日）凌晨1時許到達東區醫院，並在兒童病房外等候。

DANNY父母曾先生及關小姐，於周一凌晨到達東區醫院了解情況。(李家傑攝)

該對「非常父母」曾先生與關小姐，較早時在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，在於今年4月於寓所分娩幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny未能即時獲發出世紙。他們於本月初涉嫌「疏忽照顧兒童」被警方拘捕及扣查，Danny則被送往醫院檢查。

曾及關兩人終同意提供樣本，與Danny的DNA樣本作對比，再送往政府化驗所以核實身份。消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係，為Danny的親生父母。

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）
曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）
曾先生與關小姐向記者報稱沒有結婚。（資料圖片／黃學潤攝）
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