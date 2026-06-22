Save Lily事件｜非常父母：Danny現時發燒　要做「脊柱刺穿手術」

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對「非常父母」宣稱在家分娩男嬰Danny案件，較早前的消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。該名僅2個月大的男嬰Danny，本月初起由社會福利署接手照顧。惟據悉，Danny於周日（21日）被緊急送院進行手術。



Danny父母曾先生及關小姐，於今日（22日）凌晨1時左右趕至東區醫院兒童病房。最初兩人未能進入病房探望，曾先生稱：「要等保良局同埋社工睇下點樣決定、點樣安排。因為唔係辦公時間，所以都要睇下聯唔聯絡到，先至知道有冇機會探佢。」關小姐則希望：「可以探視佢，睇下會唔會有機會可以抱下佢啊、睇下佢狀態係點啊。」以曾先生所知，Danny現時仍未做手術。

及至凌晨1時半左右，兩人在醫院職員陪同下，獲准進入病房探望。

父母兩人在醫院職員陪同下，進入病房探望Danny。(李家傑攝)

在進入病房前，曾及關兩人向在場記者透露Danny情況。兩人直言現時訊息混亂，但最新消息是保良局於周日（21日）下午3時左右，發現Danny發燒，於是職員將他帶到律敦治醫院求醫；直至晚上10時左右，轉送至東區醫院。而保良局亦同時通知他們，指Danny有緊急情況，需要做「脊柱刺穿手術」，兩人均相當擔心。

隨後醫生亦與他們聯絡，但詳情及為何要做手術原因，由於隔著電話未能講得十分清楚：「個醫生就淨係話佢發燒，又話因為小朋友發燒可大可小，可能好多時會唔會有其他疾病啊、又要驗好多嘢啊，咁我都聽得唔係好清楚。」因此，兩人即時由住所趕至醫院。

被問及Danny是否患有隱疾之類，曾先生指早前曾看過家庭醫生、及在明愛醫院看了兩次醫生，初步檢查是「冇咩特別」，所以今次收到此消息，「真係覺得好突然」。關小姐補充，Danny主要徵狀是發燒及流鼻水。

曾先生續指，他們現時十分擔心，又稱過去探視時：「其實見到Danny仔係好想食人奶。」但探視僅一個星期一次，每次一小時，只能在此一小時內餵人奶。而「收容所」內只可以食配方奶粉，認為Danny「好唔習慣嘅」。因此，他們兩人希望今次可以見面，「可以餵返啲人奶畀佢，等佢嘅抵抗力充足。」

父母兩人在醫院職員陪同下，進入病房探望Danny。(李家傑攝)

父母兩人在醫院職員陪同下，進入病房探望Danny。(李家傑攝)

Danny現身處東區醫院兒童病房。(李家傑攝)