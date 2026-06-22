Save Lily│父斥當局忽視《兒童權利公約》不尊重Danny食人奶意願

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐，其在香港出生僅兩個月大的幼子Danny，昨日被緊急送院醫治，現時在東區醫院兒童病房留醫。父母經探望後再引述醫生所指，Danny現時有發燒情況，或須做「脊柱刺穿手術」。經社工及當局批准後，周一（22日）凌晨時分，父母兩人終獲准進入病房探望Danny。



曾先生探望後透露，Danny現時只是輕微發燒，亦指收容所內有數名嬰兒同樣生病。他語帶哽咽向記者形容，每次見到兒子健康狀況均感到「每況愈下」：「我哋好擔心Danny嘅情況，因為我哋每次見佢，個健康越來越差。第一次見佢眼仔轆轆、第二次見佢神情呆滯、第三次見佢就係入醫院。就算入到嚟醫院，我哋本身係冇得探，係因為傳媒喺出面睇住嘅情況之下，先至有一個特別嘅安排。」言語間帶有哽咽。

他續指，「收容所係可以提供到專業嘅照料，但代替唔到親人嗰個親情。我哋平時係要抱住佢，佢喊嘅時候我哋會氹佢啦」，他更強調，「最緊要佢係每日都會食到人奶，而人奶對於BB嚟講係最重要嘅！」他說，Danny現時改食配方奶粉，擔心他未必習慣。

言談間，他又搬出「兒童公約」：「根據聯合國嘅《兒童權利公約》第12條，政府方面係要尊重Danny嘅意願，兒童嘅意願係要被尊重嘅。每次我哋探Danny嘅時候呢，Danny都係撲落媽媽度，懷疑佢想食奶。但我哋每個星期得一次嘅探視，完全係唔夠，亦都無尊重到Danny要人奶嘅意願。」

父母探望DANNY後，兩人先後離開病房向傳媒講述最新情況。其中父親一度咽哽。(李家傑攝)

他又指斥：「今日佢咁嚴重去到發燒嘅情況之下，我哋都得唔到一般家長享受得到嘅待遇。受到保護嘅時候反而個情況又差咗，家長嘅權利又受到剝削，我哋覺得好憤怒。」

此外，他對保護令亦頗有微言：「就算有保護令嘅情況之下，都係要根據返聯合國《兒童權利公約》，去考慮返兒童嘅意願、同埋兒童嘅最大利益。你（當局）調查都見到，我哋對仔仔係冇傷害啦，而仔仔嘅意願就係想食人奶、同埋係想返番我哋身邊。呢啲意願係一定要跟嘅，唔可以淨係考慮你個保護令，而唔考慮兒童權利同埋佢家庭團聚嘅權利囉！」