Save Lily｜脊椎穿刺助發燒初生B排查腦膜炎　醫生：有需要且常規

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐的兩個多月大幼子Danny，因出現發燒等感冒症狀，昨日（21日）被緊急送院醫治，今早（22日）發燒情況減退，暫未需要接受「脊椎穿刺」。



有兒科專家接受訪問，強調「脊椎穿刺」屬於臨床上的恆常檢查，對於3個月以下、原因不明發燒的嬰孩而言，此檢查對排除致命的腦部感染（例如腦膜炎）至關重要。專家呼籲，所有兒童照顧者應以嬰兒健康福祉為首要考慮，不應反對有助於斷症的醫療程序。另外，專家指配方奶粉代替人奶完全無問題，家長毋須擔心嬰孩抵抗力會變差。



亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生。（資料圖片）

亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生表示不評論個別個案，但一般而言，3個月以下的嬰孩因有母親的抗體保護，極少會出現發燒症狀。萬一嬰孩出現發燒，即使度數不高，或者發燒後一度退燒，難保稍後會再次發燒，因此醫生都有責任查明其腦部是否受到感染。

醫生：脊椎穿刺屬有需要且常規手段 及早確診防永久腦傷

關日華解釋，由於嬰孩無法用言語表達不適，且「腦膜炎」在嬰孩身上可以完全沒有其他典型病徵，僅表現為單純發燒。若因等待而延誤診治，未能及時確診並給予抗生素，將可能對嬰孩造成永久性的腦部損害，甚至導致死亡。因此，為發燒嬰孩進行脊椎穿刺是有需要且常規的醫療手段。

醫生：抽取極少量腦脊液 對嬰孩身體無損害

其實「脊椎穿刺」相當直接簡單，醫護人員在消毒嬰孩的尾龍骨後，醫生會在兩條脊椎骨之間放入一支幼細的針。由於脊椎內藏著的神經中樞系統空間，醫生只需從該空間滴出足夠分量的腦脊液樣本，每次抽取的腦脊液分量，僅佔全腦極少的分量，隨即抽回細針，程序便告完成。除了針刺位置可能有輕微流血外，對嬰孩身體並無損害。

關日華呼籲所有兒童照顧者，在面對醫療決定時，須以小朋友的福祉、利益及身體健康為第一考慮。照顧者一般不應反對進行有助於斷症的醫療程序。一旦錯失黃金治療期，將會對兒童未來的發育與成長帶來極其嚴重的影響。

曾先生今早到醫院探Danny及支援關小姐。（翁鈺輝攝）

醫生：配方奶粉代人奶無問題 毋須擔心嬰孩抵抗力變差

另外，對於人奶的作用，雖然世界衛生組織及醫學界普遍鼓勵母乳哺育，但關日華強調，在現實中如遇到父母不在旁、或因各種原因不方便直接餵哺時，使用配方奶粉代替或輔助是完全沒有問題的。母乳能提供抗體，有效預防附著於黏膜的病毒感染，但家長亦毋須過分擔心吃奶粉會令嬰孩抵抗力變差，加上現今坊間奶粉的營養成分已能高度模擬人奶。兩種餵食方式對嬰孩來說都是安全健康的選擇。