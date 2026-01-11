警新界北打擊醉駕毒駕　檢證物包括太空油和偉哥　5男被捕

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（1月9日至10日）凌晨時份在區內展開代號「追捕者」的行動，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及藏有危險藥物等罪行。行動中，警員共拘捕4名本地男子及一名非華裔男子，年齡介乎36至52歲。



圖為涉案私家車。（警方提供）

行動期間，警員在區內截查多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，一名39歲姓周、一名52歲姓李本地男子以及一名36歲非華裔男子分別於新田公路、錦田公路及十八鄉交匯處被發現未能通過酒精呼氣測試，3名司機涉嫌「酒後駕駛」被捕，3名男子已獲准保釋，下月中旬向警方報到。

圖為涉案私家車。（警方提供）

另外，特遣隊昨晚（10日）11時左右在八鄉一個加油站內發現一輛形迹可疑的白色私家車，於是將車截停，並向車上兩名本地男子搜查。經初步調查後，車上一名40歲姓唐本地男司機未能通過藥物檢測，涉嫌「受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「被通緝人士」被捕。

圖為涉案私家車。（警方提供）

此外，兩名男子均未能解釋如何取用該車輛，特遣隊從他們身上及車廂內檢獲9粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」毒品）的電子煙彈、約0.7克懷疑冰毒、一批毒品吸食工具、3粒懷疑「威而鋼」（俗稱「偉哥」藥物）及一對不屬於該車輛的假車牌。警員遂以涉嫌「藏有第一部危險藥物」、「藏毒」、「藏有吸食工具」、「藏有虛假文書」及「未獲授權取用車輛」拘捕該名男司機及41歲姓李本地男子。兩名被捕人士現正被扣留調查。行動中所檢獲的懷疑毒品及第一部危險藥物總值約5,000元。

警方檢獲一對不屬於該車輛的假車牌等證物。（警方提供）

據了解，5名被捕男子中，該名非華裔涉案男子來自尼泊爾，持有本港身份證，至於40歲姓唐被捕司機早前因欠交罰款而遭到通緝。

警方重申，「醉酒駕駛」、「受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處停牌、罰款一萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

此外，警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。