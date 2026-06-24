內地女開空殼公司洗黑錢$6.8億　法庭加刑判監禁54月

一名內地女子今日（24日）在高等法院，被裁定兩項因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪成，案件涉及折合約6.8億港元的犯罪得益。法庭接納警方的加刑申請，加重被告刑期15%，最終判處她監禁54個月。



商業調查科高級督察蔡建恒交代案情。（警方直播截圖）

商業調查科高級督察蔡建恒指出，警方在2017年接獲一間海外公司報案，指懷疑遭受電郵詐騙，並被轉走約287萬美元（港幣約2,238萬元）至多個香港銀行戶口。經深入調查後，揭發一個本地犯罪集團。

本案被告在2017年8月開立一所公司，其後以公司名義開設銀行戶口，而被告人是公司唯一董事、股東及銀行戶口簽署人。該公司報稱是進行紡織貿易生意，在期間並沒有任何營運活動。戶口在2018年1月至10月總共清洗8,700萬美元以及8.6萬港元，折合共約6.8億港元的犯罪得益。

案發時24歲的被告人於2024年4月被捕，警方在該月25日落案起訴她兩項洸黑錢罪。她今日在高等法院承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重15%的刑期，最終判處監禁54個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕交代案情。（警方直播截圖）

財富情報及調查科高級督察申文燕指，市民如果租借或賣出銀行戶口予他人，而該戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。

現時使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的合適的案件，會聯同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條申請加重刑罰。由2023年10月到現今，已有472人因租借賣戶口，於法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰。刑期分別增加1/8至1/3不等（2個月至18個月）。

警方亦呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。