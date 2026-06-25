Save Lily│當局列5風險倡Danny續留收容所　父母盼帶回家願受監察

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾先生和關小姐，早前設下專頁「Save Lily」，指控瑞典當局「強行」將其母兒Lily帶走並由予寄養家庭照顧。兩人返港後，在家中分娩誕下幼子Danny，但因兩人不肯將DNA樣本交予本港當局，故一度未能確定與嬰兒關係。事件更惹上官非，兩人被警方拘捕，Danny則被勒令由社署照顧。直至本周日Danny突然發燒，被緊急送院醫治，所幸情況已有好轉，暫毋須做手術。



曾先生與關小姐向記者報稱沒有結婚。（資料圖片／黃學潤攝）

兩人於今日（25日）凌晨向傳媒發最新聲明，指Danny案件將於明日（周五/26日）上午，在西九龍裁判法院少年法院聆訊。而兩人在聆訊前指出，當局已於本周一，召開「保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議」（MDCC），並評估該個案屬「高風險、已成立的疏忽照顧」。聲明引述會議報告，列出5項潛在風險，建議法庭繼續將Danny安置於收容所以作保護。

該5項風險如下：

●長女Constance出生不足一個月死亡；次女Lily因疏忽照顧已被瑞典政府接管；三子Danny現時則被社署緊急保護。



● Danny年齡尚幼，缺乏自我保護能力。



●父母安排在家分娩，未有讓嬰兒接受自願性質的醫療服務（如健康檢查、注射疫苗，以及未辦理出生登記等其他兒童福利。



● 家庭欠缺外在支援，沒有固定居所。



●父母在事件初期未有與相關政府部門合作。



對於會議結果，Danny父母於聲明中指出，明白公眾及政府對其照顧能力的擔憂，但認為政府介入的程度必須「合符比例」，並應首要考慮Danny的意願及最佳權益。他們認為，現行法例及福利制度已能提供「入侵性較低」的選項。為爭取接Danny回家，父母承諾會向社署提供地址及聯絡方法，確保社署可隨時監察其狀況，並保證社工能定期探訪。

醫療方面，父母指自從Danny入院，他們已24小時輪流守侯在Danny身邊，提供最適切的照料。又指Danny能在醫生監督下，「靠自身抵抗力及人奶的輔助而逐漸康復」。兩人又指正物色適合的西醫及中醫師，以長期跟進Danny的醫療狀況，並重申無意挑戰現代的醫療，「只希望從中醫及西醫的醫療系統內，尋求入侵性較低而有效的治療方案，以盡量減低不必要的醫療風險」。