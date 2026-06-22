Save Lily｜Danny發燒　保良局：少數嬰兒上呼吸道感染　密切留意

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐的兩個多月大幼子Danny，本月初起由社署接手照顧。昨日（21日）他們接獲保良局通知，Danny因出現發燒感冒症狀，緊急送往東區醫院治理，幸今早（22日）Danny退燒，情況穩定，暫毋須接受「脊椎穿刺」手術。



曾先生及關小姐指，餵人奶後Danny已經退燒，批評當局未有尊重Danny食人奶的意願。保良局回覆查詢時表示，一直透過跨專業團隊為兒童提供適切服務，近期局方的兒童住宿單位，有個別少數嬰兒患上上呼吸道感染，會繼續密切留意他們的健康情況。



6月22日早上9時半左右，曾先生為關小姐帶來外賣早餐。（翁鈺輝攝）

保良局稱，由於涉及兒童私隱，局方不會透露個別兒童之情況；但保良局一直透過跨專業團隊，包括醫生、護士、前線幼兒工作員、社工等等，為兒童提供適切服務，包括生活照顧、醫療檢查及監察。

近期，局方的兒童住宿單位，有個別少數嬰兒患上上呼吸道感染，已呈報衞生防護中心監察。保良局會繼續密切留意住局兒童之健康情況，並為其提供適切治療及照顧。

曾先生今早（22日）到醫院探Danny及支援關小姐。（翁鈺輝攝）

曾先生及關小姐早前在東區醫院受訪時稱，「Danny一見到我哋係面露笑容，好想要人奶，餵多次人奶之後發燒係減退咗，冇做手術。」曾先生指，人奶是給初生嬰兒最好的食物，可以提高抵抗力，減少病毒或細菌入侵，至於為何不帶兒子注射預防疫苗，他則指稱諮詢過中醫及西醫的專業意見，指對預防性針藥未有一致意見。

曾先生又引述醫生稱：「醫生話佢發燒，為安全起見，細路仔未能清晰表達，所以要透過各項檢查先知，例如係咪細菌入侵，定病毒，定係更嚴重嘅腦膜炎。𠵱家情況好轉，就未必要咁多嘅診斷。」經醫生診斷，相信Danny是病毒入侵引致感冒，出現流鼻涕和發燒，暫時未知何時可以出院。

他重申，根據聯合國《兒童權利公約》第12條，當局是要尊重Danny的意願。他指社署堅守3星期的調查時間表，「BB得兩個月大，要同父母分開3星期係好痛苦嘅經驗。正常一日餵七、八次人奶，但𠵱家一星期只得一日一小時先餵到，嚴重影響佢嘅健康。」

6月22日凌晨時份，父母兩人在醫院職員陪同下，進入病房探望Danny。(李家傑攝)

亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生早前受訪時強調，「脊椎穿刺」屬於臨床上的恆常檢查，對於3個月以下、原因不明發燒的嬰孩而言，此檢查對排除致命的腦部感染（例如腦膜炎）至關重要。

他呼籲，所有兒童照顧者應以嬰兒健康福祉為首要考慮，不應反對有助於斷症的醫療程序。另外，關日華指配方奶粉代替人奶完全無問題，家長毋須擔心嬰孩抵抗力會變差。

▼曾先生及關小姐與Danny合照▼