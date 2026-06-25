Save Lily｜瑞典擬將撫養權永久轉至當地夫婦　非常父母斥違人權

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾先生和關小姐，早前設下專頁「Save Lily」，指控瑞典當局「強行」將其母兒Lily帶走並由予寄養家庭照顧。事件有最新發展：曾關兩人於香港時間今日（6月25日）凌晨向傳媒發放消息，指瑞典當局在不設聆訊的情況下，將Lily的撫養權永久轉移予一對瑞典夫婦。兩人對此感到不滿，直斥此舉屬強行斷絕Lily與親人的關係，違反人權。



根據「Save Lily」發起人曾先生和關小姐所述，已接獲瑞典移民局通知，確認當局已就Lily遣返事宜。該局已與中國駐瑞典大使館取得聯絡並展開對話，惟目前仍未有遣返Lily 回港的具體計劃。

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

他們稱，瑞典北雪坪區域法院（Norrköpings tingsrätt）文件顯示，法院建議以書面形式處理，將Lily撫養權轉移至一對瑞典夫婦的案件，且不設法庭聆訊。社福局對此表示同意，並已向法院申請緊急及永久轉移撫養權。文件顯示，社福局認為Lily已在瑞典寄養家庭生活兩年，並已融入當地生活；加上其父母長居海外，家庭團聚機會有限，因此認為將其撫養權，轉移至瑞典夫婦名下，為符合Lily的「最佳利益」。

兩人對此裁決感到不滿。他們認為，瑞典當局應遵從瑞典移民上訴法院，於2024年9月13日作出的終審遣返令。他們指，當時瑞典移民局評估認為，在香港的家人或家屬，很有可能能夠滿足Lily的需求，使她獲得文化認同和語言歸屬感，從而促進她未來與父母和親屬建立聯繫的機會。從長遠來看，讓Lily在原籍國獲得照顧，才符合她的利益。

兩人同時批評，該遣返令生效至今已21個月，但仍未執行，認為長期拖延不但影響Lily作為香港永久性居民的權利，亦令她無法與親人接觸，造成家庭關係進一步疏離。他們直斥，瑞典當局的行為已違反《歐洲人權公約》第6條（獲得公平審訊的權利）及第8條（尊重家庭生活的權利），呼籲瑞典當局盡快執行遣返令，並希望香港入境處適時行使酌情權，協助Lily早日返港。