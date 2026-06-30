巴西對日本│數百名球迷聚集捧愛隊　小六生：唔驚返學唔夠精神

世界盃32強賽事巴西對日本，6月30日凌晨1時上演大戰，重現《足球小將》世青篇的一幕——劇情中主角大空翼（Tsubasa Oozora，港譯：戴志偉）帶領日本在決賽遇上恩師勞比度領軍的巴西。



本港許多商場通宵直播賽事，吸引大量球場捧場支持愛隊。在「森巴軍團」大戰「藍武士」前一刻（6月29日），《香港01》已經前往商場奧海城，至少800人聚集商場，各個樓層都站滿人群，氣氛熱烈，多人分別穿上巴西隊或日本隊球衣。



大戰凌晨1時一觸即發，一眾球迷透過大屏幕觀看賽事，眾人反應不一，部份人神情凝重，亦有人面露微笑。隨住日本隊在上半場入球、賽果1：0之際，一班日本隊球迷立即歡呼拍手，原本坐在地下的球迷都興奮站立，繼續為日本隊打氣，更有人手持日本國旗揮舞。巴西隊在下半場追回2：1反勝，輪到巴西隊球迷興奮大叫。



身穿巴西隊球衣的何先生興奮表示，觀察巴西隊和日本隊過往表現，其實「兩隊好好嘢」，但自己傾向支持巴西隊。（陳永武攝）

亦有球迷支持巴西隊，被問到商場多人支持日本隊，球迷笑言「靠我哋支持」。（陳永武攝）

身穿巴西隊球衣的何先生興奮表示，觀察巴西隊和日本隊過往表現，其實「兩隊好好嘢」，但自己傾向支持巴西隊。由於何生住所和奧海城距離不遠，所以「晚晚都嚟」觀看世界盃賽事，相比起6月28日或之前賽事，巴西隊和日本隊大戰明顯吸引更多人來捧場。同行友人支持日本隊，大讚「入圍賽最精彩」。

亦有其他巴西隊球迷估計巴西大勝3：0，被問到商場多人支持日本隊，球迷笑言「靠我哋支持」。

黃先生一家三口身穿日本隊球衣支持「藍武士」，其就讀小六的兒子笑言即使翌日要返學，但「唔驚精神唔夠」（陳永武攝）

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黃先生一家三口身穿日本隊球衣支持「藍武士」，黃生想和球迷一起「睇波」，所以前來奧海城支持愛隊，其就讀小六的兒子笑言即使翌日要返學，但「唔驚精神唔夠」，男童更笑指「爸爸幫我捧咗（日本隊）好多年」。

隨住日本隊在上半場入球、賽果1：0之際，一班日本隊球迷立即歡呼拍手，原本坐在地下的球迷都興奮站立，繼續為日本隊打氣，更有人手持日本國旗揮舞。（陳永武攝）

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至於中環蘭桂坊方面，《香港01》6月29日晚上約10時抵達，發現人流未算太多，酒吧內甚至未到半滿。去到6月30日凌晨，氣氛未算太熱烈，部份酒吧沒有直播賽事。

市民秦先生和友人梁先生適逢6月30日放假，所以特意到蘭桂坊通宵觀賽，他們同樣支持日本隊，梁生更穿上日本隊球衣。被問到最想何隊奪冠時，秦生笑言「希望日本隊」，梁生則指，「森巴軍團」大戰「藍武士」，自己支持日本隊，但整體而言，他想阿根廷隊「冧莊」稱王。

市民秦先生（左）和友人梁先生（右）適逢6月30日放假，所以特意到蘭桂坊通宵觀賽（李家傑攝）

中環蘭桂坊氣氛未算太熱烈。（李家傑攝）