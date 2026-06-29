森保一與洪明甫如命運對倒　日韓主帥球員教練生涯大逆轉︱世界盃

今屆世界盃日本、韓國兩大亞洲強隊的表現猶如一面鏡。分組賽首仗日本兩度落後荷蘭，不慌不忙兩度追平，繼而次輪4：0霸氣大勝突尼西亞，然後1：1賽和瑞典，F組穩妥地次名出線；韓國卻在首場2：1反勝捷克後無以為繼，兩場0：1敗仗不敵墨西哥和南非，而且踢得一起比一場差，以3分在「最佳第三名」晉級榜上「吊鹽水」好幾日，最終還是被淘汰。

韓國主教練洪明甫受到排山倒海的抨擊，今次不止一般網民和球迷，還有來自急於「刷民望」的總統李在明，慘況形同過街老鼠。不太善忘的話，應該會記得他正是2002日韓世界盃帶領韓國勇獲殿軍那個英偉的隊長，球員年代人人崇拜的國民英雄，如今淪為萬民唾棄的眾矢之的。

日本主帥森保一球員年代是藍武士無法首戰世界盃「多哈悲劇」的要角，當上教練後將這份遺憾化成力量，連續兩屆世界盃領日本對戰列強均有亮眼演出，甚至受到海外球評人和媒體封為戰術大師。森保一與洪明甫由球員到國家隊教練的人生猶如命運對倒，再次印證世事如棋。

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1994世界盃亞洲區外圍賽，森保一是日本正選中場。（Getty Images）

森保一球員年代經歷「多哈悲劇」 日本與94世界盃擦肩

森保一與洪明甫的出生日期只差半年，屬同年代的球員，成就卻相去甚遠。森保一高校畢業後1987年加盟廣島三箭的前身萬事得，1990年曾到曼聯試腳，J-League 1993年成立後長年是球隊中場軸心。相對平順的生涯，卻因國家隊的「多哈悲劇」，從此蒙上陰影。

1994世界盃亞洲區外圍賽最後階段分組賽，日本對伊拉克只要贏波便能首次打入決賽周，到現在還沒退役的三浦知良先開紀錄，加上中山雅史的入球，日本以2：1領先。可是到補時階段，卻被對手以角球攻勢頂入逼和，司職防中的森保一和一眾日本國腳那些難以置信的表情，成為時代的烙印。

森保一是日本的「多哈悲劇」參與者之一。（Getty Images）

洪明甫領韓國揚威02世界盃 最佳球員入三甲亞洲史上首人

4年後日本終於首次亮相決賽周，森保一卻早已退下來，與世界盃擦身而過。另一邊廂，已由浦項鋼鐵轉戰J-League的洪明甫，由1990世界盃起連續4屆登場，2002世界盃主場出戰，以隊長身份一路領軍歷史性殺入四強。

8強對西班牙戰至互射十二碼，洪明甫一射中鵠，整個韓國都在慶祝，從此在歷史留名。準決賽縱不敵德國，他領導的防線頭6場比賽只失3球，就算季軍戰對土耳其犯錯，仍獲頒銅球獎，也是歷來首位在世界盃最佳球員獎項晉身三甲的亞洲球員。

2002世界盃，洪明甫為韓國射入決定性十二碼擊敗西班牙晉身四強。（Getty Images）

成為教練後命途逆轉 洪明甫黯然下台 森保一好評如潮

洪明甫退役後踏上教練之路，先回韓國隊跟在荷蘭主帥艾禾卡特身邊學習，之後執教國家不同梯隊。2014世界盃前一年，崔康熙在劣評中離任，他終等到接掌帥印的機會。

然而昔日在綠茵場威風八面的洪明甫，在教練席上顯得束手無策，1和2負包尾出局，從此跌下神壇。洪明甫匆匆辭任，回國時全體將帥慘遭憤怒球迷擲南瓜麥芽糖（호박 엿）羞辱。

2014世界盃，洪明甫領韓國3戰不勝出局後辭任。（Getty Images）

森保一轉任教練韜光養晦 上屆首領軍戰世盃踢出口碑

至於森保一退役後回到廣島三箭執教，領軍三奪聯賽冠軍，2017年換上跑道執教國家隊U23並擔任時任國家隊主帥西野朗的助手。2018世界盃日本16強力戰負比利時出局，森保一接替西野朗出任主帥。2019亞洲盃決賽日本意外負卡塔爾，加上2022世界盃的大軍名單人選爭議，外界對首度領軍晉身決賽周的森保一充滿懷疑。

可是他帶隊在分組賽先後歷史性擊敗德國和西班牙，竟能在死亡之組首名出線，加上日本隊充滿說服力的演出，曾引發大量網民聲稱要向他道歉。就算在16強互射十二碼不敵克羅地亞出局，他在日本的聲望依然高企。

2022世界盃，森保一領日本先後擊敗德國和西班牙，贏盡掌聲。（Getty Images）

視球員如家人 無懼選入佐野海舟惹爭議

延續至今屆森保一更是聲譽日隆，不止在球場上交出實績和表現，日本足總亦對他的超強組織能力和鉅細無遺的詳細規劃高度欣賞，他素來以戰術準備極度仔細著名，又常常會用上不同道具來幫助自己在場邊跟球員溝通，以發揮最佳效果，日足總會長宮本恒靖為首的一眾高層都很滿意，據報正在考慮將他的任期延續至2030年，有望當上日本歷來首位領軍連續3屆出戰世界盃的主帥。

常言道，得民心者得天下，森保一的一大成功之處，就是得到球員愛戴。他與一班子弟兵感情深厚，從上屆出局時他與南野拓實、三笘薰等主將的淚之擁抱，已足可反映。對於涉及性侵事件的伊東純也，以及與輪姦案受害者達成賠償協議的佐野海舟，他依然選擇維護，當中後者入選今屆世界盃大軍受盡爭議，森保一當時解釋：「有人可能會說他犯了錯，而我們視球隊成員為家人。身為領袖，我們是否只把犯錯的球員擱在一旁，從此禁止他立足社會在世界球壇？抑或作為一家人，我們應該給他一個改過自身的第二次機會？」

2026世界盃，森保一力排眾議選入佐野海舟。（路透社）

森保一洪明甫如命運對倒 球員教練生涯成就逆轉

「我選擇了後者，這就是我召他入大軍的原因。」森保一為日本隊成功建立如家人一樣的氛圍，夠膽力排眾議作出社會未必理解的決定。一班球員深感獲得主帥器重、支持和諒解，自然在訓練和比賽加倍努力。在他麾下這支日本隊，球員個個能力出眾，並且團結一致，在場上踢出悅目精彩的足球，上屆驚喜贏德國、西班牙，今屆賽和荷蘭似乎已是應份，甚至開始獲外界評為冠軍黑馬。無奈籤運不佳32強便遇上巴西，不過無論出線與否，相信森保一的好評價仍難以撼動。

反觀洪明甫2014世界盃領軍失利後，去了中超浙江隊執教2年，2017年離任，待業3年出山當上蔚山HD主帥，贏過兩屆K League冠軍。到2024年奇連士文被炒，洪明甫帶着爭議再掌帥，今屆世界盃3場分組賽下來從戰術、排陣到換人均受到猛烈抨擊，尤其是最後一仗對南非將主將孫興慜放在後備席。

2026世界盃，洪明甫再成韓國出局罪人，應該不會再有下一次。（路透社）

到確定無法從「最佳第三名」晉級後，今天宣布辭職，記者會上他只花上一分鐘宣讀一早草擬好的聲明，沒有回應任何提問便匆匆離場，有韓國體育記者揶揄：「如果他換入孫興慜能如此迅速，韓國便不用那麼快便出局了。」

洪明甫在球員年代是個人人敬佩的傳奇，兩任韓國主帥後昔日光環消失殆盡，英雄變罪人；森保一置身「多哈悲劇」，是日本當日世界盃歷史性出線變出局的罪臣，此後韜光養晦潛心修練，轉任教練後一步一足印，以關懷、信念與激情重新組建新一代的日本隊。正如他上屆在筆記簿中寫上：「日本沒有不可能」（JAPAN IMPOSSIBLE IS NOTHING）、「成為日本人的喜悅、驕傲、幸福」，無論今屆成績如何，他成功向世界展示日本隊的潛能，自己亦踏上名帥殿堂。

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