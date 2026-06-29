巴西對日本｜世界盃現「足球小將」戲碼　諾士佛臺有酒吧預訂爆滿

世界盃2026的32強賽事，周二（6月30日）凌晨一時將上演巴西對日本，湧現《足球小將》世青篇的一幕——劇情中主角大空翼（Tsubasa Oozora，港譯：戴志偉）帶領日本在決賽遇上恩師勞比度領軍的巴西，不過免費電視台不設直播。尖沙咀諾士佛臺有酒吧乘勢舉辦了活動，現時全店預訂已爆滿，為今屆世界盃首次。



位於尖沙咀諾士佛臺的酒吧「VSING Beats」，因6月30日凌晨世界上演巴西對日本賽事，在今屆首次預訂爆滿。（洪戩昊攝）

位於尖沙咀諾士佛臺的酒吧「VSING Beats」，因6月30日凌晨世界上演巴西對日本賽事，在今屆首次預訂爆滿。（洪戩昊攝）

世界盃32強日本會遇上巴西，重演漫畫《足球小將》世青篇決賽一幕。（Ｘ）

位於尖沙咀諾士佛臺的酒吧「VSING Beats」購買了播放NOW世界盃版權，將在其超過200吋的大屏幕直播比賽。酒吧今晚特別舉辦了活動，現時全店預訂已爆滿。

酒吧項目經理：對上挪威對法國入座八成滿

VSING HK項目經理鄭先生表示，今屆世界盃在北美洲舉行，比賽時間多是香港的清晨或深夜，所以到目前為止，人流並不算多；但他預期，隨着分組賽階段完成、淘汰賽的戲碼愈來愈強，看球賽的顧客亦會愈來愈多。

VSING HK項目經理鄭先生預期，隨着分組賽階段完成、淘汰賽的戲碼愈來愈強，看球賽的顧客亦會愈來愈多。（洪戩昊攝）

鄭先生指，今屆最多人到酒吧觀看的比賽是挪威對法國，因為很多人期待夏蘭特和麥巴比兩位球星對決，但當時酒吧也只是八成滿。他表示，原定會在淘汰賽舉辦活動，向每位入場人士限定最低消費，同時邀得著名足球主持到場參與，並會向入場人士送禮物。

「足球小將」式戲碼成今屆世界盃賽事以來首次爆滿

隨着淘汰賽出現巴西對日本這個「足球小將」式戲碼，故此特別將活動推前至周二凌晨舉行，而預訂現時已滿，為今屆世界盃首次。

位於尖沙咀諾士佛臺的酒吧「VSING Beats」，因6月30日凌晨世界上演巴西對日本賽事，在今屆首次預訂爆滿。（洪戩昊攝）

有酒吧沒買播映權 老闆認為潛在盈利無法覆蓋版權費

不過，亦有酒吧沒有購買NOW世界盃播映權。酒吧「Joe Bananas」一名店員稱，老闆認為世界盃轉播權帶來的潛在盈利無法覆蓋其版權費，所以並沒有購買；而出於尊重版權，他們也不會另覓途徑播放比賽，僅會播放免費電視台轉播場次。所以即使巴西對日本的戲碼很強，也無法播放。