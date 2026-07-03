世界盃│海關檢廿萬件冒牌產品較上屆升逾倍　近半被捕人未成年

世界盃風潮正盛，周邊產品當然亦大受歡迎，然而冒牌貨就趁機流入正常市場。海關近月就打擊冒牌貨進行大型行動，由5月底至今已偵破38宗案件，檢獲23萬件冒牌貨，當中大部份為波衫、波鞋、足球等，檢獲貨品市值更達1.56億元。較上一屆2022年世界盃的10萬件貨品，升逾一倍有多。此外令人關注的，是行動中共有9人被捕，當中竟有4人為18歲以下的的未成年人士。海關直言：「賣一件假貨，足以換來一生的案底。」呼籲青少年勿「搵快錢」斷送前途。



海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指出，海關人員由5月26日展開名為「鋼門」的反侵權行動。截至昨日（7月2日），海關共偵破38宗案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃熱門參賽隊伍的球衣、球鞋及足球等，估計市值高達1.56億元。行動中共有9人被捕，當中8人涉嫌透過網上平台售賣冒牌球衣。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指出，海關人員由5月26日展開名為「鋼門」的反侵權行動。截至昨日，海關共偵破38宗案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃熱門參賽隊伍的球衣、球鞋及足球等，估計市值高達1.56億元。行動中共有9人被捕，當中8人涉嫌透過網上平台售賣冒牌球衣。(林振華攝)

行動中9人被捕 當中竟有4人為未成年人士

當中值得關注的是，9名被捕人年齡介乎15至30歲，當中竟有4人為18歲或以下的青少年，接近半數。吳坦言，此反映出青少年參與網上侵權活動的情況，已達值得社會正視的程度。

相較上一屆2022年世界盃，海關共偵破20宗案件，檢獲約10萬件冒牌球衣，市值約 5,000萬元；吳解釋，破獲案件數字及規模上升，均可見為海關加強打擊冒牌物品的成效。至於上屆涉及網上賣冒牌波衫的被捕人士，僅得一人，為一名52歲男子。

被問及青少年犯案原因，吳認為「搵快錢」是其中之一。他們在不明網站商戶購買平價產品，再提升約三份一的價格轉售。如正牌波衫可能索價逾1,000元一件，但冒牌貨可能只需二、三百元，再轉售總有利潤，而且亦是年輕人能負擔的範圍；他亦強調，有些人心態以為「係賣一件半件啫，點算犯法？」，但其實往往已觸及法網。

但亦有人相信是不慎將自己收藏的「高仿」波衫等放出，但不知道原來賣翻版是犯法。故他呼籲，即使想賣出貨物，如有疑問應向版權持有人先查核真假，以免犯法。

世界盃期間，波衫等為大部份起獲的冒牌產品。(林振華攝)

正版波衫造工較圓滑 冒牌隊徽印刷較模糊

此外，他認為網上購物平台相當方便，年輕人亦會誤以躲在網絡背後就等於匿名。但海關其實設有「大數據分析系統」，全天候網上巡查，如發現可疑帳號，會與各大平台交流情報。

至於如何可簡易地分辨真假球衣，吳指出大致可以觀察球衣隊徽，冒牌印刷會較模糊，尤其是光線充足之下；而正牌球衣造工亦較圓滑、精細、缺口較少。

吳指出大致可以觀察球衣隊徽，冒牌印刷會較模糊，尤其是光線充足之下；而正牌球衣造工亦較圓滑、精細、缺口較少。

除世界盃熱潮的周邊產品，海關一直追查網上侵權貨品案。海關透露，於2024及2025年分別偵破130及133宗，整體數字大致平穩。然而，在涉及網上售賣冒牌物品而被捕的18歲或以下青少年方面，數字呈現明顯的上升趨勢2024年有1人、2025年有2人、而今年已有5人（包括今次行動的4人）。除了波衫等世界盃物件，他們主要售賣衣履服飾、假名錶、香水、水袋護膚品等。

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海關已與兩家大型電商簽備忘錄

吳指出，海關已於今年2月及4月，先後與「京東」及「天貓」兩家大型跨境電商簽署備忘錄，如發現可疑帳號，會將侵權物品下架等；同時海關將會走入學校進行外展活動，向學生講解尊重版權的重要性。他又呼籲家長，多留意子女上網及財政情況，提供正確價值觀，否則「賣一件假貨，足以換來一生的案底；賺一時快錢，可能會賠上一世的前途。」影響年輕人求學、升學、將來就業。

2026年2月11日，香港海關與淘寶天貓香港站簽訂諒解備忘錄。圖為海關關長陳子達（前排中）聯同其他出席的香港海關人員與淘寶天貓代表合照。（政府新聞處圖片）