海關與淘寶天貓香港站簽備忘錄 加強合作防違禁品經網購流入香港
撰文：蕭通
出版：更新：
香港海關周三（11日）與淘寶天貓香港站簽署諒解備忘錄，建立更緊密的合作關係。簽署儀式在關總部大樓舉行。海關關長陳子達於簽署儀式上表示，透過簽署諒解備忘錄，雙方建立更緊密的溝通協作機制，加強合規推廣，共同防止違禁品透過網購渠道流入香港，以更全面地保障消費者。
陳子達表示，淘寶天貓香港站一直與香港海關攜手合作，該集團不僅作為世界海關組織亞太區私營業界小組成員，從企業角度就海關事務及國際貿易提出寶貴意見，是次更成為首個與香港海關簽訂諒解備忘錄的跨境電商平台，標誌着雙方合作的重要里程碑。
淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財亦表示，淘寶天貓香港站將持續優化平台內部監管系統，善用科技手段，例如大數據及人工智能，加強監察商品上架、交易流程及售後服務，務求做到「事前預防、事中監控、事後跟進」，以負責任、可持續的方式發展業務，與香港海關攜手構建一道堅實的防線。
