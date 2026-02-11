海關與淘寶天貓香港站簽備忘錄　加強合作防違禁品經網購流入香港

香港海關周三（11日）與淘寶天貓香港站簽署諒解備忘錄，建立更緊密的合作關係。簽署儀式在關總部大樓舉行。海關關長陳子達於簽署儀式上表示，透過簽署諒解備忘錄，雙方建立更緊密的溝通協作機制，加強合規推廣，共同防止違禁品透過網購渠道流入香港，以更全面地保障消費者。



2026年2月11日，香港海關與淘寶天貓香港站簽訂諒解備忘錄。圖為海關助理關長（情報及調查）黃浩然（右二）與淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財（左二）簽訂諒解備忘錄。香港海關關長陳子達（右一）及阿里巴巴海外數字商業集團——全球首席法務官許逸仙（左一）亦在現場見證。（政府新聞處圖片）

2026年2月11日，香港海關與淘寶天貓香港站簽訂諒解備忘錄。圖為海關關長陳子達於簽署儀式中致辭。（政府新聞處圖片）

陳子達表示，淘寶天貓香港站一直與香港海關攜手合作，該集團不僅作為世界海關組織亞太區私營業界小組成員，從企業角度就海關事務及國際貿易提出寶貴意見，是次更成為首個與香港海關簽訂諒解備忘錄的跨境電商平台，標誌着雙方合作的重要里程碑。

淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財亦表示，淘寶天貓香港站將持續優化平台內部監管系統，善用科技手段，例如大數據及人工智能，加強監察商品上架、交易流程及售後服務，務求做到「事前預防、事中監控、事後跟進」，以負責任、可持續的方式發展業務，與香港海關攜手構建一道堅實的防線。

2026年2月11日，香港海關與淘寶天貓香港站簽訂諒解備忘錄。圖為淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財於簽署儀式中致辭。（政府新聞處圖片）