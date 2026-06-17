世界盃2026｜多地查獲印FIFA冒牌貨　廣州海關查扣29萬張球星卡

2026年美加墨世界盃進入全球狂熱階段，近日，多地不法分子伺機跨境走私印有「FIFA」「FIFA WORLD CUP」的冒牌貨。其中，廣州海關所屬南沙海關查獲未申報的球星玩偶216個、球星卡29.52萬張；新疆阿拉山口海關查獲1500個「大力神盃」。



廣東多地海關查獲侵權球衣足球136件 球星卡逾29萬張

據海關發布通報，廣州海關所屬南沙海關關員在查驗一票申報為「玩具、文具用品等」的出口貨物時，發現貨櫃內有未向海關申報的球星玩偶、球星卡片，且印有「FIFA」「FIFA WORLD CUP」等標識。

經聯繫相關權利人確認，上述貨物為涉嫌侵犯「FIFA」「FIFA WORLD CUP」商標專用權的產品，其中，球星玩偶216個、球星卡29.52萬張。

廣州海關所屬南沙海關關員查獲侵權球星玩偶216個、球星卡29.52萬張。（海關發布）

廣州海關所屬南沙海關關員查獲侵權球星玩偶216個、球星卡29.52萬張。（海關發布）

廣州海關所屬南沙海關關員查獲侵權球星玩偶216個、球星卡29.52萬張。（海關發布）

深圳郵局海關關員對一票申報為「衣服」的出口快件開展監管時，發現機檢圖像中除了衣物還有球狀物品，隨即開箱查驗包裹。經開拆，海關發現包裹內有球衣131件和足球5個。後經權利人確認，上述球衣和足球確認侵犯「FIFA」「FIFA WORLD CUP」商標權。

深圳郵局海關關員查獲侵權球衣和足球。（海關發布）

深圳郵局海關關員查獲侵權球衣和足球。（海關發布）

新疆阿拉山口海關扣留1500個「大力神盃」

近日，阿拉山口海關在對一票出口的百貨開展查驗時，查獲涉嫌侵犯「國際足球聯會世界盃獎品 FIFA WORLD CUP TROPHY」著作權的塑料擺件共計1500個。目前，已依法扣留該批貨物。

阿拉山口海關查獲涉嫌侵犯「國際足球聯會世界盃獎品 FIFA WORLD CUP TROPHY」著作權的塑料擺件共計1500個。（海關發布）

《中華人民共和國海關法》第四十四條、第九十一條規定，海關依法對與進出境貨物有關的知識產權實施保護。違反本法規定進出口侵犯中華人民共和國法律、行政法規保護的知識產權的貨物的，由海關依法沒收侵權貨物，並處以罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。