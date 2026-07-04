世界盃︱阿根廷加時險勝佛得角　奧海城商場歡呼聲熱度爆燈3小時

2026世界盃32強賽，周六（7月4日）清晨6時上演焦點大戰阿根廷對佛得角。設有巨型屏幕直播賽事的大角咀奧海城，大清早已經有球迷到場「霸靚位」捧偶像美斯。最終阿根廷加時3比2險勝，佛得角雖敗猶榮。無論美斯進攻、助攻、射門，或是佛得角迫和，現場都響起熱烈的歡呼聲拍掌聲，氣氛相當熱烈。球迷觀賞了一場緊張刺激的球賽，盡興而回。



商場中庭和走廊也有球迷，氣氛熱烈。（黃偉民攝）

球賽於早上6時開始，商場中庭和樓上走廊陸續有球迷進佔，目測約200人，當中不少穿上阿根廷的球衣，甚至是美斯的10號波衫。

美斯於上半場補水時間後入球，登時打破僵局令在場球迷振奮，發出震耳欲聾的歡呼聲。球迷Sunny大呼滿意：「（對阿根廷）都幾滿意，不過未用全力，讓緊佢（佛得角）。美斯嗰球係靚嘅！因為個球係彈轉，空中高球接實，再射，一停一射係好快，展示到球員嘅技術呀！」

Sunny穿上10號球衣力撐偶像美斯。（黃偉民攝）

另一位球迷黃先生，清晨5時左右到來霸位，他表示當時已經有其他球迷在場。賽事期間，無論是球員進攻、射失或是入球，球迷都報以熱烈的喝采聲和拍掌聲。而且球迷也非「清一色」捧阿根廷，當佛得角迫和之際也有捧場客，甚有鋤強扶弱的意味。

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