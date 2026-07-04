世界盃2026｜阿根廷對佛得角3：2險勝　美斯入靚波　兩度被追平

撰文：胡卉忻
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2026世界盃32強賽上演焦點大戰阿根廷對佛得角。法定時間內，美斯（Lionel Messi）上半場接利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）長傳入球，佛得角迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）低射入網追和比數，雙方1：1進入加時賽。
加時賽上半場，利辛度馬天尼斯利用角球機會得分，薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）左側大禁區角起腳射入超靚世界波，佛得角一度2：2追和阿根廷。加時下半場，美斯開出角球造成佛得角球員甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）烏龍，阿根廷驚險以3：2贏下佛得角。

人口僅54萬的非洲小島國佛得角，在分組賽接連逼和西班牙與烏拉圭等列強，強悍表現令全球球迷刮目相看，32強賽對上球王美斯領銜的衛冕冠軍阿根廷，世界上最鋒利的矛美斯，與今屆的守住佛得角大門的禾仙夏（Vozinha）之間的交鋒亦備受關注。

上半場前10分鐘，佛得角拉闊三線間距離，一改分組賽中死守戰術，球員心態放鬆。阿根廷通過耐心傳導將佛得角防線越壓越縮窄，15分鐘，美斯完成今場比賽第1腳射門，隨後美斯主罰禁區左側死球，禾仙夏將球沒收。

美斯與禾仙夏對決在今場比賽中備受關注。（路透社）

阿根廷對佛得角｜美斯水break後入波　7球領放射手榜

補水時間後，阿根廷突然改變慢慢滲透的打法，利辛度馬天尼斯中圈位置起長傳入禁區，美斯一停一射攻破禾仙夏十指關，阿根廷1：0佛得角，美斯打入在今屆世界盃上的第7個入球，同時將世界盃個人歷史入球數推高至20球。

上半場尾段，阿根廷通過控制比賽節奏尋找機會，荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）遠射被禾仙夏倒地撲出。半場結束，阿根廷以1：0領先佛得角。

下半場初段，佛得角投入更多精力在進攻端，獲得連環角球，隨後迪萊杜亞迪遠射低平球發生折射，幸在達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）倒地撲救。佛得角一時間與阿根廷互有攻守，甚至壓制阿根廷，59分鐘，賴恩文迪斯（Ryan Mendes）傳球，迪萊杜亞迪射門穿後衛利辛度馬天尼斯大細，而門將馬天尼斯亦沒有救到，佛得角再次創造佳績，攻破阿根廷球門，將比數追和至1：1。

迪萊杜亞迪攻破阿根廷球門。（路透社）

隨後，阿根廷提升進攻速率，禾仙夏英勇擋出美斯單刀球，再飛撲救出美斯射出的定位球。之後安素費南迪斯（Enzo Fernandez）送出橫傳，羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）將球剷出底線。補時階段，禾仙夏接連救出里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）和美斯禁區外低射定位球。阿根廷單一的進攻辦法導致未能在法定時間內再次破門，以1：1佛得角進入加時賽。

阿根廷對佛得角｜卡巴爾加時入世界波追平2：2

來到加時賽93分鐘，美斯開出左路角球，前點球員將球頭槌頂向後點，無人看管的利辛度馬天尼斯左腳勁射入網，阿根廷再度超出比數2：1。阿根廷剛剛在加時中找到狀態，就被佛得角在反擊中，由薛尼卡巴爾左路帶入大位，於大禁區角起腳射入遠端球門上角，使佛得角再次追和比數至2：2。

薛尼卡巴爾燙射遠角入死角。（路透社）

加時賽下半場，美斯開出左路角球，羅美路爭頂，造成甸尼艾迪臣烏龍，阿根廷再次將比數超出至3：2。佛得角仍未放棄，薛尼卡巴爾主罰左路定位球，達米安馬天尼斯將球托出底線。隨後佛得角接連攻勢未能夠再續寫神話，阿根廷最終以3：2擊敗佛得角，驚險晉級16強，下仗對手將是埃及。

阿根廷主帥稱球員賽後極疲累　險勝佛得角會變得更強︱世界盃2026美斯盛讚佛得角表現　「我們從未低估對手，這就是世界盃的魅力」
美斯開出角球，羅美路爭頂造成佛得角球員烏龍。（路透社）

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世界盃2026｜32強淘汰賽走線圖

截至香港時間7月4日 12:00。（01美術製圖）
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