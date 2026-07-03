佛得角32強硬撼阿根廷　主帥豪言夢未完：我們會嘗試晉級︱世界盃

撰文：威廉神
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「神奇球隊」佛得角（Cape Verde）即將在淘汰賽首度登場，他們在2026世界盃32強即遇上由美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的應屆冠軍阿根廷，率領這支非洲黑馬屢創奇蹟的布比斯達（Bubista）教練聲言，不會改變今屆一貫以來的勇敢作戰風格，豪言會繼續以求勝的方式去比賽，力爭出線。
世界盃2026直播
32強︱阿根廷 Vs 佛得角｜7.4 早上06:00 Now 618/616台

世界盃2026︱佛得角對阿根廷賽前記者會，布比斯達教練說會繼續奮勇作戰。（Getty Images）

佛得角教練：「我們的主要目標是踢場好波並嘗試晉級」

這場比賽在位於佛羅里達州邁阿密的Hard Rock Stadium上演，對阿根廷隊長美斯而言可謂有「半個主場」，因為他目前效力的國際邁亞密正是位於同一城市，雖然它不是國際邁亞密的主場Nu Stadium，但美斯早已熟悉當地的一切。

布比斯達教練帶領佛得角首戰決賽周便屢創佳續，這個非洲小島國人口只得55萬，一班球員卻一再以「蔗渣價錢，踢出燒鵝的味道」，分組賽先後賽和西班牙、烏拉圭兩大強敵，再打和沙特阿拉伯以次名晉級32強。賽前記者會上，他表明來到淘汰賽階段，絕對不是志在參與或體驗大賽氣氛，「我們的主要目標是踢場好波並嘗試晉級下一圈。」

世界盃2026︱布比斯達率領佛得角今屆屢創奇蹟。（路透社）

強敵阿根廷當前不亢不卑　「我們一樣值得受尊敬」

即使面對強大的對手，布比斯達依然不亢不卑，「我們憑實力晉身世界盃決賽周，從外圍賽過程一路到3場分組賽，我們已顯示實力足以在這個水平作戰。」他表示，「我們會盡可能地繼續這樣的方式，帶着謙卑、嚴密的組織和勇氣奮戰下去。這是場淘汰賽，因此我們的腦海中只得一件事：就是嘗試晉級。」

他續稱，球隊均尊敬阿根廷、史卡朗尼教練和美斯，而他們佛得角同樣值得一點尊重，「我們到埗後，以我們堅信的方式去努力並取得成功，假如別人不尊重我們，那是他們的問題。我們相信自身的工作。」

世界盃2026︱佛得角32強硬撼美斯領軍的阿根廷。（路透社）

面對強大對手繼續奮勇求勝　「我們仍懷着夢想，並會繼續努力追逐」

「我們在3場分組賽均努力求勝，那也是我們明天計劃去做的事。我們深知對手的質素，但我們仍懷着夢想，並會繼續努力追逐。」布比斯達聲言，他沒有安排特別計劃去「招呼」美斯，專注應付整隊阿根廷帶來的威脅，「對手不同了，困難程度卻未變。每支球隊也會帶來不同挑戰。」

布比斯達最後說道：「我們總是在沒有失去自身特色的同時去適應每個對手，明天對阿根廷亦是一樣：尊重他們，同時保持重大決心晉級下一圈。」

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