車cam｜銅鑼灣可疑車男司機穿插車群　赤足與警「捉伊人」

港島區昨午（4日）有一輛白色可疑奧迪（Audi）私家車逃走，由香港仔飆至銅鑼灣，撞及多架車輛；35歲男司機疑棄車逃走，最終以涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」至少兩罪被捕。



今（5日）網上有車cam片段流出，拍到男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕，男子一度回頭望後，之後穿插車群企圖逃走，與兩名警員「捉伊人」糾纏，場面滑稽。



男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

男司機在堅拿道天橋上赤足奔跑，期間兩名警員從後追趕。（Ban Chen／Facebook）

案發於今日（4日）下午4時57分左右，警方在香港仔華富道近瀑布灣，欲截停一輛可疑的白色私家車，該車未有停下，加速駛走，沿香港仔隧道一直狂飆至銅鑼灣黃泥涌峽天橋至堅拿道天橋一帶，至少撞及8車，交通大受影響，當中包括一輛的士、一輛貨車、5輛私家車及一輛警車。據了解，事件造成一名姓謝（42歲）的士女乘客頸部受輕傷，她被送往律敦治醫院治理。

警方其後成功在天橋上截獲涉案私家車及拘捕該名姓龔的男司機（35歲），並在他身上檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及氯胺酮，毒品總市值約1萬7000元。經初步調查，肇事男子涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進。

早前其他網上片段可見，涉案奧迪（Audi）逃走一刻，當時有多名警員在天橋上，有警員高呼：「停車！停車！」惟可疑私家車未有理會，撞開一輛物流貨車後駛走，情況十分緊張。

警方終在天橋上截停涉案奧迪（Audi）私家車。（羅日昇攝）