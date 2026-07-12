世界盃．英格蘭對挪威｜奧海城1000人觀賽　4同學分2派力撐愛隊

英格蘭與挪威在本港時間今日（7月12日）凌晨5時，爭奪世界盃四強席位，各地球迷瘋狂期待這場大戰，有外媒報道，國際足協（FIFA）官方轉售平台上，這場八強重頭戲的門票售價遭炒至100.5萬美元（約788萬港元）。



「維京軍團」大戰「三獅軍團」前夕，《香港01》今日凌晨4時許已抵達商場奧海城，以了解球迷反應，大約1,000人聚集在商場觀賽，支持各自愛隊。兩隊上半場各入一球，暫時1：1，球迷先後歡呼大叫。去到加時階段，英格蘭再入一球，賽果2：1，球迷興奮展示英格蘭隊打氣毛巾。



去到加時階段，英格蘭再入一球，賽果2：1，球迷興奮展示英格蘭隊打氣毛巾。（李家傑攝）

樓層有球迷展示英格蘭隊旗幟。（李家傑攝）

英格蘭追成1：1，球迷極度興奮。（李家傑攝）

英格蘭追成1：1，球迷極度興奮。（李家傑攝）

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英格蘭球迷Cyrus身穿愛隊的球衣，和3名男同學Alec、Neville和Oscar前往奧海城欣賞球賽，他們凌晨約4時抵達，但已經無位，唯有暫時站在樓層位置。

3名同學今場支持挪威，甚至深信晉身決賽奪冠，其中Neville不但大叫支持夏蘭特（Erling Braut Haaland），臉部更塗上挪威國旗，Cyrus卻支持英格蘭球星哈利卡尼（Harry Kane），揚言英格蘭會捧走「大力神盃」，笑言「佢哋唔識」，他們各自估計賽果是2：1，勝方當然是自己愛隊。

Alec、Neville、Oscar和Cyrus（左至右）各自英格蘭和挪威。（李家傑攝）

兩名9歲、小三男童梁小朋友和劉小朋友在大人的陪同下到場觀賽，他們都是支持挪威，預計2：1取勝，梁小朋友表示，今日凌晨4時半到達，之前「瞓咗少少」，但現場「氣氛好好」。

梁小朋友（左）和劉小朋友（右）均支持挪威。（李家傑攝）

挪威前鋒夏蘭特（右）近期憑出色球技和奇趣表情反應，人氣急升。（路透社）