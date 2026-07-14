海關機場截韓國空運入境玩具　揭藏5.5萬支私煙　提貨男子被捕

海關在機場緝獲一個由韓國入口、報稱玩具的郵件內，檢獲支5.5萬支走私煙，約值24.8萬元，拘捕負責提貨的男子。



海關拘捕一男子。（馬耀文攝）

海關機場科科人員根據風險評估，昨日（7月13日）在一批由韓國入口、報稱玩具的郵件內發現一批懷疑私煙。海關稅收罪案調查科接手跟進調查，郵包顯示收貨地址為粉嶺一間迷你倉公司，於是進行監控遞送行動，並在迷你倉附近埋伏，成功拘捕一名前來收貨的本地男子。

被捕男子28歲，報稱廚師，在案件中負責收取及運送郵包。行動中海關在5個郵包內檢獲共55,200支私煙，估計市值約248,000元，應課稅值約182,000元。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關發現這批私煙一共分為三次由韓國寄出，相信不法份子有計劃地分批在海外訂購，再以螞蟻搬家形式偷運到港。他們以迷你倉的單位作為收貨地址，企圖減低被海關員偵測的機會。海關強調無論是透過網上訂購郵包寄送、電話落單或是街頭販賣，不論涉及的私煙數量有多少，只要海關有理由相信那批私煙為未完稅香煙，必定會果斷採取執法行動。

海關提醒倉庫經營者，切勿代收來歷不明的郵包；市民亦切勿為貪圖利益而負上刑責，更可能因此留有案底。根據《應課稅條例》任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可被罰款200萬元及監禁7年。

市民亦可透過24小時海關熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵舉報懷疑私煙活動。