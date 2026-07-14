荃灣路新路．記者實測｜下午新增臨時路牌　仍有車最後一刻始切線

荃灣路天橋往九龍方向連接葵涌道的新支路，於本周日（12日）正式開通，原意為增加行車路線，改善塞車情況，惟啟用至今（14日）僅3日之內，已發生多宗車禍。《香港01》記者於今日上午及下午兩個時段，先後駕駛採訪車在荃灣路實測，發現當局在下午繁忙時間前，已增加數個臨時路牌指示；但仍有車輛疑不諳新路，於最後一刻才切線。



政府發言人於今日晚上回覆《香港01》指，路政署聯同運輸署經審視最新情況後，已於荃灣路適當位置增加和完成安裝道路標記及額外臨時交通指示牌。



《香港01》記者於上午，駕車沿荃灣路往九龍，得悉道路本身設有「龍門架」等既有路牌，而地面快線位置亦標有「祗往觀塘、荔枝角、旺角」的中英文字樣。

當局於今日下午已在荃灣路增加黃色的臨時路牌，指示新路祗往旺角、觀塘、荔枝角方向。（林振華攝）

及至今日下午收工繁忙時間，傍晚6時左右，《香港01》記者先後駕車沿荃灣路新支路行駛、隨後兜回荃灣再行原有舊路，發現當局已在近永得利廣場對開一段荃灣路的兩旁，分別架設了最少4組臨時黃色路牌；橫跨荃灣路往葵涌公園的行人天橋原有路牌兩旁，亦增加了兩幅黃色指示帆布。

其中，在最左邊的指示為「往尖沙咀、香港（西）、大嶼山，請靠左」；而右邊則寫有「快線祗往觀塘、荔枝角、旺角」。臨時路牌先為全中文、約20米後再設有全英文指示；黃色指示帆布則只有中文。

當局於今日下午已在荃灣路增加黃色的臨時路牌，指示新路祗往旺角、觀塘、荔枝角方向。（林振華攝）

當局於今日下午已在荃灣路增加黃色的臨時路牌。（林振華攝）

記者於下午繁忙時間測試荃灣路新路時，以合法車速駛至葵涌公園對開快線，此時中線一輛客貨車在雙白線完結，隨即打右燈切向快線爬頭，駛至採訪車前面。其間，客貨車在葵涌公路行人天橋前、及臨時路牌前，先後兩次收慢並短暫亮起「迫力」燈。但最終於駛至港鐵橋底、分隔新路與舊路的單白線前一秒，客貨車待鄰線的士駛過後，才突然切向左邊線，連指揮燈也不及亮起。所幸未有釀成事故。

客貨車在最後一刻、於單白線前才立即切往左邊線。（林振華攝）

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荃灣路往九龍方向的新行車橋在周日（12日）開通，連續3日發生交通意外，單在今日（14日）早上8時起的半小時內，已發生3宗交通意外，涉及最少7部車，一人輕傷。道路安全議會成員、中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《香港01》訪問，拆解了荃灣路塞車與意外頻生的關鍵因素，是快線位置開闢新支路「非常不符合司機的既定駕駛習慣」。他建議政府在屯門公路落斜往荃灣路及葵涌路口前，增建龍門架提前指示；惟考慮造價及建設需時，他建議署方在選擇行車線前600碼開始，設置多個清楚列明「靠右線只准前往旺角、荔枝角及觀塘」的黃色臨時指示牌。

政府發言人於今日晚上回覆《香港01》指，為配合荃灣路新行車橋開通，荃灣路沿途已設置足夠及清晰的交通標誌及路面標記，指導駕駛人士。路政署工程團隊於道路啟用前，已聘請獨立顧問進行道路安全審查，以確保道路設計及建造符合相關安全要求，經審視後，確認現行道路指示足夠清晰。

因應個別駕駛者於新路啟用初期未完全適應最新交通安排，路政署聯同運輸署經審視最新情況後，已於荃灣路適當位置增加和完成安裝道路標記及額外臨時交通指示牌，進一步提醒駕駛者新建行車橋啟用後的交通安排。此外，荃灣路較上游位置將增設更多臨時交通指示牌，以提早提醒駕駛者。政府會持續檢視最新的交通情況，適時作出安排。