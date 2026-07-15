世界盃．法國對西班牙｜商場600人觀賽　球迷大叫：支持麥巴比

世界盃2026進入最後4強階段，出現一個歷屆從未試過的新狀況——自國際足協1992年引入世界排名制度以來，今屆準決賽4支球隊首次剛好正是世界排名頭4位的法國、阿根廷、西班牙和英格蘭。



當中法國和西班牙大戰，在本港時間7月15日凌晨3時上演。兩隊激戰前夕，《香港01》已經抵達商場奧海城，大約600名球迷霸位準備觀賽，更有人打鼓支持愛隊，現場支持法國的球迷較多，紛紛穿上法國隊球衣，現場一片「藍海」。



賽事準時舉行，現場只要麥巴比接波，球迷立即興奮大叫。西班牙在上半場射入十二碼，以1：0領先，球迷拍掌高呼。去到下半場，西班牙再入一球，兩球領先法國，球迷再次拍手大叫。



去到下半場，西班牙再入一球，球迷再次拍手大叫。（陳永武攝）

西班牙在上半場射入十二碼，以1：0領先，球迷拍掌高呼。（陳永武攝）

大約600名球迷霸位觀賽。（陳永武攝）

陳姓少年臉部塗上法國國旗，並表示2018年世界盃起已經支持法國，自言是「法國忠實fans」，自己住在奧海城附近，所以特意前往上址觀賽，「支持麥巴比」，預期法國今次2：1取勝，殺入決賽捧走「大力神盃」。另有其他法國球迷大叫「支持麥巴比」。

陳姓少年臉部塗上法國國旗，預期法國今次2：1取勝，殺入決賽捧走「大力神盃」。後方有其他法國球迷大叫「支持麥巴比」。（陳永武攝）

世界盃2026︱法國單是麥巴比和迪比利已合共取得13個入球。（路透社）

法國前中後三線全部擁有世界頂級球員，前線擁有麥巴比、奧士文尼迪比利、奧利斯和杜伊，進攻流暢，防守仍算穩健，至於西班牙早前奪得歐國盃冠軍，擁有令人艷羨的門將人選，畢爾包門將烏尼西蒙的正選位置無可動搖，加上前線兩大正選耶馬和巴爾拿，西班牙今屆到目前為止6仗只失1球，而且是直至8強對比利時才失守，實力不容忽視。

世界盃2026︱西班牙正選門將烏尼西蒙。（路透社）

法國和西班牙同樣擁有一大優勢，就是3場淘汰賽均能在90分鐘內解決對手，是體能消耗較少。當中法國本身陣容勝過其他球隊，加上體能優勢，去到賽事最後階段，對法國相當有利，西班牙同樣暫時毋須戰至加時，而且是失球最少一隊，最強之矛大戰最強之盾，肯定鬥得難分難解。

世界盃2026︱西班牙「金童」耶馬。（路透社）

世界盃2026｜4強／決賽走線圖