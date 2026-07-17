紅磡露宿婆婆疑遭淋煙灰水欺凌　熱心市民報警　社工籲包容弱勢

周三（15日）深夜，紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，疑被人淋煙灰水，有熱心市民目擊事件，未及制止，卻聞老婦呼救，於是代為報警。惟老婦最終拒絕送院，目擊者在社交平台公開事件，直言世間有「因果報應」，不應欺凌弱小，並希望有社工可跟進婆婆情況。



社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衞東接受《香港01》電話訪問表示，以往曾接觸過涉事婆婆，她已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。



他又指，無家者長期遭受污名化，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件。向熟睡、無力反抗的無家者施襲是「向弱者多踩一腳」，呼籲社會應多包容，政府亦應推行更多無家者友善政策。



網上流傳一名長居紅磡觀音廟對開的露宿老婦被人霸凌，淋潑液體。（Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

目擊者在社交平台帖文指出，前日（15日）晚上約11時許，在紅磡觀音廟附近，突然聽到一聲大叫，目擊一名年青人以一桶煙灰水「兜頭淋落佢（婆婆）身上」，其後施襲者逃離現場。

帖主表示，事發時正值下雨，露宿婆婆被淋煙灰水後，不斷稱「好凍我就死啦」，帖主問她需否幫忙，但她僅「冇出聲縮埋一舊（嚿）」，帖主感不放心，於是報警。警員及救護員到場了解後，曾勸喻婆婆送院檢查，但她拒絕接受治療，最後由救護員為她蓋上較厚毛氈保暖。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

從現場照片可見，婆婆事後蜷縮在店舖鐵閘前，身披黑色膠袋保暖，旁邊地上散落大量煙蒂。帖文指，涉事男子身穿白色背心、黑色短褲及運動鞋，事後「一枝箭跑走咗入一棟大廈」。帖主嚴斥施襲者作為，指「可以唔去幫啲弱小既人，但你唔應該去欺凌呢啲低下層既（嘅）露宿者」。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

警方證實，於周四（16日）凌晨零時24分接獲報案，指發現一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，將案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有街坊透露，附近有街坊會協助照顧老婦、有人卻會向她索錢，相中男子有時亦會幫忙照顧。（羅日昇攝）

惡意霸凌無家者的事件引起社會關注，一直在區內提供外展服務的社區組織協會幹事吳衞東向《香港01》透露，團隊每星期均會探訪區內露宿者，涉事婆婆已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要月餅、糭、寒衣等物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。

社區組織協會幹事吳衞東接受表示，涉事婆婆已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，呼籲停止欺凌無家者。（資料圖片）

吳表示，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件，不是單一事件。露宿長期遭受社會污名化及負面標籤。目前政府的綜援租金津貼，單身人士每月最高可獲 2,520元租金津貼，金額僅租到一個床位、沒有窗戶及有木蝨的地方。因此，選擇露宿是一個住屋貧窮最極端、最困難的境況。

他強調，露宿者屬「邊緣中的邊緣」，同樣享有居住及生活的人權，不應因經濟或住屋困難而成為欺凌對象。他形容向熟睡、無力反抗的人施襲是「向弱者多踩一腳」，既不道德亦不可接受，呼籲社會應該包容弱勢。

今年4月，尖沙咀文化中心一帶露宿的無家者接連遇竊，吳衞東（淺藍衣者）曾外展協助。（資料圖片）

他呼籲政府推行更多無家者友善政策，包括改善公共空間設計，避免以設施阻止露宿，例如現時經常出現「椅子中間多加一格」，足球場看台在晚上被鎖等情況。他建議，可仿效台灣政策，在公園向露宿者發放「公發行李袋」。翻查資料，當地更設有「街友友善專用置物袋放置區」，以保障露宿者家當。

另外，台灣亦為露宿者免費提供牙醫服務。吳衞東指香港政府已有進步，在今年起透過社區牙科計劃，為露宿者提供服務；至於目前寬醫療收費豁免安排，僅包含需覆診的長期病患，並不包括偶發性疾病，例如傷風及感冒。因此，他呼籲政府減免長者及露宿者的申請行政程序，劃一讓領取長者生活津貼人士可直接獲豁免。

吳衞東又提醒，市民若目睹露宿者被欺凌，應立即制止並報警求助，以免受害人受傷或造成更嚴重後果。他認為，宣洩情緒應用運動、音樂等健康方式宣洩，而非欺凌弱勢人士。