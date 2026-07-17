紅磡露宿婆婆遭欺凌｜無力自理曾被淋梘水掟蛋　街坊憂闖路被車撞

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，日前疑遭淋潑煙灰水惡意欺凌。《香港01》記者今日（17日）走訪現場，向街坊求證，證實有關滋擾事件不止一次，之前婆婆已多次被淋潑「梘水，一次淋可樂同埋啤酒」，更被扔擲雞蛋。



人稱「阿嬌」的婆婆已露宿街頭多年，近月健康急速惡化，不僅疑因眼疾失明，更因長期蜷縮坐臥導致無法站立，甚至多次摸索至馬路，險象環生。附近街坊指，她現時已大小便失禁，生活無法自理，惟一直拒絕入院及接受安置，令街坊照顧壓力與日俱增。



紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

街坊稱婆婆為「阿嬌」，據悉她在紅磡區活動長達30年以上，過去與雙親居於紅磡邨；其後雙親離世，「阿嬌」亦曾入院一個月，出院後其公屋單位被房屋署收回，自此無家可歸，開始了長達6、7年的露宿生涯，長期在觀音廟附近一帶活動。觀音廟晚上聚集大批的士司機，有時司機賭馬贏錢，更會豪爽捐贈，「畀五百、一千咁畀佢，佢就慣咗喺嗰度，就索性喺度瞓囉」；其後她亦有「派財神」，以換取附近廟善信現金捐贈。

記者向街坊求證，證實「阿嬌」婆婆已不止一次被滋擾。之前她已多次被淋潑「梘水，一次淋可樂同埋啤酒」，更被擲雞蛋。兇徒為一名居住在附近的年輕人，疑不滿「阿嬌」影響市容，經常作滋擾行為以趕她離開。

網上流傳一名長居紅磡觀音廟對開的露宿老婦被人霸凌，淋潑液體。（Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

區內多名癮君子過往亦曾箍頸搶劫「阿嬌」，或向她索錢。街坊指，婆婆前晚（15日）被淋水時，兇徒更向婆婆動手，強行拖離她原位，使她滿身瘀傷。街坊擔心已演變為肢體接觸，憂慮「你搞到有人命，咁點啊？」，婆婆人身安危會受威脅；又指婆婆雖然時常獲一名「契仔」幫助，惟附近店舖晚上關門休息，無人知曉會發生什麼事。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有街坊透露，附近有街坊會協助照顧老婦、有人卻會向她索錢，相中男子有時亦會幫忙照顧。（羅日昇攝）

附近紙紮舖女職員Queenie向《香港01》記者透露，「阿嬌」身體狀況日益惡化，因長期保持翹腳坐姿，蜷縮坐在街頭，雙腿無法正常站立，而且眼睛通紅，懷疑已失明，靠雙手摸索來感知周遭環境，有時更會「摸出馬路」。「阿嬌」習慣入黑後全身笠住黑色垃圾袋，只露出頭部，露宿街頭，之前曾有區內司機反映，幾乎在路上撞到她：「以為包垃圾，好彩冇輾過去。」

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

記者今日在現場視察，「阿嬌」眼睛通紅、疑有失禁，對外界反應不大，未能與街坊及記者作正常對答，僅有時重複句子。Queenie指，婆婆已沒有自理能力，不時失禁，排洩物遺在街上，引起惡臭及衛生憂慮；現時其店舖儲放好心人提供的衣物，予婆婆更換，惟婆婆經常更衣。

街坊求助區議員獲轉介社署食環 阿嬌「硬頸」拒上樓

Queenie表示，早前已就婆婆一事聯絡區議員，亦獲轉介至食環署及社會福利署。各方均勸喻婆婆離開街頭，亦願意安排住宿。惟婆婆為人倔強「硬頸」，統統拒絕；甚至是早年政府派發5,000元消費劵，她也拒領。多個部門界入後，仍然束手無策，婆婆不願送院接受治療，各部門亦表明在人權前，若當事人不同意，不能採取任何強制行動，街坊大感無奈。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場。（羅日昇攝）

事發前日（15日）晚上約11時許，有網民在社交平台發帖指出，在紅磡觀音廟附近，突然聽到一聲大叫，目擊一名年青人以一桶煙灰水「兜頭淋落佢（婆婆）身上」，其後施襲者逃離現場。帖主報警。警員及救護員到場了解後，曾勸喻婆婆送院檢查，但她拒絕接受治療，最後由救護員為她蓋上較厚毛氈保暖。

警方證實，於周四（16日）凌晨零時24分接獲報案，指發現一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，將案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衞東接受《香港01》電話訪問表示，以往曾接觸過涉事婆婆，她已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。他又指，無家者長期遭受污名化，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件。向熟睡、無力反抗的無家者施襲是「向弱者多踩一腳」，呼籲社會應多包容，政府亦應推行更多無家者友善政策。