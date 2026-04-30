無家者文化中心露宿被盜$4.5萬積蓄　呻淒涼：想喊出嚟又喊唔出

多名在尖沙咀文化中心一帶露宿的無家者，本月接連遇竊，其中阿世（化名）痛失存下四年、約4.5萬元的全副身家，直言：「好淒涼。」儘管有無家者嘗試以背囊作枕、財物跟身，仍難防職業扒手「睇水」及「落手」的團夥作案。雖然油尖警區近月已拘捕疑犯並起回部分贓款，但仍有鼠竊狗偷伺機而動，而且遺失財物及身分證等，對無家者重投社會及日常生計造成嚴重困擾。社區組織協會呼籲政府正視無家者財物安全，建議仿效境外經驗，提供登記式儲物措施。



無家者阿世（化名）近日存放於身邊、用四年多積攢下來的4.5萬元現金連同利市錢悉數被竊。（梁偉權攝）

無家者四年積蓄一朝散 大嘆淒涼

無家者阿世（化名）近日存放於身邊、用四年多積攢下來的4.5萬元現金連同利市錢悉數被竊。這筆失款是全副身家，「想慢慢搣第時，小小安全感，有個錢傍身」。對於遭逢鼠竊狗偷，他大感無奈，形容自己「好淒涼，想喊出嚟又喊唔出」。

事發於本月中旬凌晨4時，他在文化中心露宿期間稍作離開前往洗手間，折返後驚覺財物不翼而飛，隨即報警。他表示，原以為文化中心人流多、有同伴聚集會較深水埗通州街安全，豈料治安更差，可疑人士頻繁出沒，時有竊案，「搞到你瞓得唔安穩」。得知警方破案後，他急切盼望領回贓款，但暫未接獲警方聯絡，計劃再到警署查詢進度。

另一名無家者阿海（化名）（右）指，文化中心附近時有可疑人士走動，竊案頻繁，「向度兜圈四圍行，有啲做世界，有啲路過，都唔知邊個係賊」。（梁偉權攝）

文化中心附近時有疑人出沒 旅客亦成賊人目標

另一名無家者阿海（化名）亦有類似遭遇，本月中旬凌晨約2時，他在熟睡期間遭扒手割開背囊肩帶，銀行簿及數百元被偷去。他指文化中心的治安尚算可以，有保安員巡邏，但時有可疑人士走動，竊案頻繁，旅客亦成為小偷的目標，「向度兜圈四圍行，有啲做世界，有啲路過，都唔知邊個係賊」。

阿海直言，除非能擁有真正遮風擋雨的安居之所，否則財物安全難有保障，「唯有搵個竇，冇住所麻煩啲，但好啲都好難租」，惟現行住屋津貼難以租到理想地方，最終只能繼續流落街頭。此外，無家者阿單日前亦被割開衣袋偷去銀包，補領身分證的320元開支對他而言亦是不小的負擔。

吳衛東建議政府參考台北做法，為無家者提供登記制度及特定儲物空間，從根源降低遇竊風險。（梁偉權攝）

社協建議為無家者提供登記制度及特定儲物空間

社區組織協會社區組織幹事吳衛東本周二（28日）受訪表示，社會對無家者存有偏見，但實際上約半數露宿者均自力更生，並未領取綜援。這些無家者白天工作謀生，晚上睡覺時卻無法保障財物，即使他們已相當謹慎，例如銀包跟身、背囊當枕頭，仍難阻鼠竊狗偷。對他們而言，盜竊不僅是金錢損失，手機與證件遺失更會導致無法與公司聯絡，或難以提供申領綜援所需的強積金與銀行紀錄。吳建議政府參考台北做法，為無家者提供登記制度及特定儲物空間，從根源降低遇竊風險。

社區組織協會社區組織幹事吳衛東（右）表示，社會對無家者存有偏見，但實際上約半數露宿者均自力更生，並未領取綜援。（梁偉權攝）

油尖警區於4月14至27日展開「急漩」行動，打擊包括店舖盜竊在內的「搵快錢」罪行。行動中拘捕26人，涉嫌與77宗罪案相關，失物總值逾40萬元。其中涉及區內露宿者的案件至少共17宗，涉款約14萬元。警方在文化中心外埋伏，成功拘捕兩名非華裔男子，發現賊人多以團夥形式犯案，一人把風、一人下手，並利用單車快速逃離現場。