紅磡露宿婆婆遭欺凌｜區議員報警安排再送院　促警嚴正跟進

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，周三（15日）深夜疑遭淋煙灰水惡意欺凌，事件曝光後揭發人稱「阿嬌」的婆婆，原來多年來在街頭受到連串滋擾，包括多次被淋梘水、可樂、啤酒，甚至擲雞蛋，其健康狀況堪憂。九龍城區區議員林德成今日（18日）在街頭再發現婆婆蹤影，於是通知社工及報警，由救護車送院治理。林議員強烈譴責針對弱勢長者的惡意欺凌，直斥性質惡劣、絕不能接受。其辦事處已即時啟動三項應急行動，包括尋獲並慰問婆婆、聯絡社署外展隊介入，以及要求警方嚴正調查。



林指，婆婆屬區內典型「高戒心、隱蔽式」個案，過去多次拒絕宿位安置。他倡議當局增加夜間外展服務、建立跨界別聯動機制，將「被動救援」轉為「主動保護弱勢」。



紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝/資料圖片）

周三（15日）深夜，紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，疑被人淋煙灰水，有熱心市民目擊事件，未及制止，卻聞老婦呼救，於是代為報警。惟老婦最終拒絕送院，目擊者在社交平台公開事件譴責及呼籲社工介入跟進。另有讀者向《香港01》提供閉路電視片段，直擊婆婆被淋水欺凌的情況。

區議員案發後兩度介入 將婆婆送院檢查

《香港01》今日聯絡到九龍城區兩名區議員林德成及黃馳了解，據知案發後翌日（ 16日），區議員及跨部門人員已到場跟進婆婆情況，並安排送院，17日上午她仍在醫院，至下午卻被記者及街坊發現回到紅磡。

今日（18日）上午10時，林德成再到觀音街見到婆婆，她身體有損傷，語無倫次，於是通知社工及報案要求協助。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝/資料圖片）

林德成表示得悉周三深夜發生的淋煙灰水的欺凌事件，強調性質惡劣、絕對不能接受，是對弱勢長者的無理傷害。議員辦事處已經即時啟動三項應急跟進行動，包括即日主動尋獲該名婆婆進行慰問，了解其身體狀況及情緒；即時聯絡社署助理專員、外展社工，要求立刻開展專業外展跟進，持續情緒輔導；主動聯絡警方，了解案件調查進度，要求嚴正跟進惡意傷人、欺凌弱勢行為，絕不容許任何人隨意欺凌露宿長者。林德成表示將全程緊貼個案、會作恆常探訪，避免同類傷害再次發生。

他指出，紅磡觀音廟一帶人流複雜、深夜偏僻、燈光較暗，而這次惡意、針對性欺凌傷人屬於罕見及極端個案。他續指，該處部分位置屬於行人路及廟宇外圍空地，存在監控盲點，且夜間照明薄弱，導致弱勢的露宿者成為被欺凌及滋擾的對象，同時亦令犯案者輕易逃逸。

老婦戒心重難介入 區議員倡無間斷關懷建信任

林德成於過去數年聯同地區義工、社福機構多次主動接觸、探訪關懷，了解婆婆的需求，惟婆婆性格戒心較重、習慣獨處，長期拒絕穩定住宿、院舍安排及深入社會服務跟進，屬於地區典型「隱蔽式、高戒心露宿長者」，坦言是長期持續關注但難以切入跟進的個案。

林德成建議，當局增加九龍城區夜間外展社工服務時段，重點巡查紅磡深夜露宿黑點；推動地區關愛隊、議員團隊、社工機構建立恆常聯動機制，對高齡、隱蔽、高戒心露宿者做持續關懷、軟性跟進，增加外展服務輪次、使接觸無間斷，從而建立長期信任關係；爭取更多地區關愛資源、物資支援及心理輔導服務，由「被動救援」變成「主動保護弱勢」。

另一位議員黃馳表示，一直有留意婆婆的情況，在周四舉行的區議會社會服務相關委員會會議上，亦有議員同事已提交文件，要求社署派員了解露宿者的需要，並提供適切的庇護支援。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場。（羅日昇攝/資料圖片）

目前社會福利署與非政府組織共設有3支服務隊，恆常為露宿者提供外展探訪、身心健康物資及安置等支援，地區人士亦一直與相關部門保持緊密溝通。然而，現行社福政策重視個人私隱與受助者的自主意願，因此需要鼓勵婆婆配合協助。黃馳對此表示：「衷心希望婆婆平安，呢啲事件唔好再發生。」

《香港01》正向社會福利署查詢相關事件。