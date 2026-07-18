紅磡露宿婆婆遭欺凌．有片｜短褲歹徒強行拖走老婦　兩次淋液體

紅磡觀音廟對開一名人稱「阿嬌」的露宿婆婆，日前疑遭淋潑煙灰水惡意欺凌，事件引來各界關注。《香港01》今日（18日）收到讀者Roy的報料和影片，閉路電視影片呈黑白色，拍到本周三（15日）晚上10時39分，一名身穿短褲的人士突然走到觀音廟前，連續兩次向「阿嬌」婆婆淋潑液體，得手轉身離開。另一條彩色閉路電視影片拍到懷疑歹徒走入差館里一棟住宅大廈。



Roy另外提供兩條閉路電視影片，相信本周四（16日）晚上10時06分，懷疑同一名歹徒用雙手強行將「阿嬌」婆婆拖離原位，不時停下相信休息，然後繼續拖走，甚至將她拖到路邊或附近垃圾桶旁邊，歷時大約6分鐘，其間有途人經過目擊事件。



Roy同時提供懷疑歹徒的彩色照片，撐傘和身穿綠色短袖上衣和藍色短褲，打扮比較年輕。



▼7月15日晚上淋潑液體▼



一名身穿短褲的人士突然走到觀音廟前。（讀者提供影片截圖）

Roy向《香港01》表示，自己在觀音廟附近店舖工作，阿嬌在上址露宿街頭多年，自己10多年已經向對方贈送食物和被子，「唔會畀錢佢，只會被道友搶走」，阿嬌以前活動自如，但近年不但有眼疾，而且行動不便，只會躺在上址，不會騷擾到其他人。

事件經傳媒報道後，Roy大感氣憤，於是翻查店內閉路電視，留意有否拍攝到事發經過，「點知真係影到」，於是提供給《香港01》，批評對方和阿嬌「無怨無仇」，卻向她施暴，希望警方早日將歹徒緝拿歸案。

▼7月16日晚上強行拖走▼



懷疑同一名歹徒強行將「阿嬌」婆婆拖離原位，不時停下相信休息，然後繼續拖走，甚至將她拖到路邊或附近垃圾桶旁邊，歷時大約6分鐘。（讀者提供影片截圖）

+ 2

懷疑歹徒走入差館里一棟住宅大廈。（讀者提供影片截圖）

Roy同時提供懷疑歹徒的照片，身穿綠色短袖上衣和藍色短褲，打扮比較年輕，和犯案者相似。（讀者提供圖片）

《香港01》早前報道，街坊表示，據悉「阿嬌」在紅磡區活動長達30年以上，過去與雙親居於紅磡邨；其後雙親離世，「阿嬌」亦曾入院一個月，出院後其公屋單位被房屋署收回，自此無家可歸，開始了長達6、7年的露宿生涯，長期在觀音廟附近一帶活動。觀音廟晚上聚集大批的士司機，有時司機賭馬贏錢，更會豪爽捐贈，「畀五百、一千咁畀佢，佢就慣咗喺嗰度，就索性喺度瞓囉」；其後她亦有「派財神」，以換取附近廟善信現金捐贈。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

「阿嬌」婆婆已經不止一次被滋擾。之前她已多次被淋潑「梘水，一次淋可樂同埋啤酒」，更被擲雞蛋。兇徒為一名居住在附近的年輕人，疑不滿「阿嬌」影響市容，經常作滋擾行為以趕她離開。

區內多名癮君子過往亦曾箍頸搶劫「阿嬌」，或向她索錢。街坊指，兇徒更向婆婆動手，強行拖離她原位，使她滿身瘀傷。街坊擔心已演變為肢體接觸，憂慮「你搞到有人命，咁點啊？」，婆婆人身安危受威脅；又指婆婆雖然時常獲一名「契仔」幫助，惟附近店舖晚上關門休息，無人知曉會發生什麼事。

網上流傳一名長居紅磡觀音廟對開的露宿老婦被人霸凌，淋潑液體。（Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

記者昨日（17日）在現場視察，「阿嬌」眼睛通紅、疑有失禁，對外界反應不大，未能與街坊及記者作正常對答，僅有時重複句子。附近紙紮舖女職員指，婆婆已沒有自理能力，不時失禁，排洩物遺在街上，引起惡臭及衛生憂慮；現時其店舖儲放好心人提供的衣物，予婆婆更換，惟婆婆經常拒絕更衣。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有街坊透露，附近有街坊會協助照顧老婦、有人卻會向她索錢，相中男子有時亦會幫忙照顧。（羅日昇攝）

事發本周三（15日）晚上約11時許，有網民在社交平台發帖指出，在紅磡觀音廟附近，突然聽到一聲大叫，目擊一名年青人以一桶煙灰水「兜頭淋落佢（婆婆）身上」，其後施襲者逃離現場。帖主報警。警員及救護員到場了解後，曾勸喻婆婆送院檢查，但她拒絕接受治療，最後由救護員為她蓋上較厚毛氈保暖。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

警方證實，於周四（16日）凌晨零時24分接獲報案，指發現一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，將案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場。（羅日昇攝）

社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衞東接受《香港01》電話訪問表示，以往曾接觸過涉事婆婆，她已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。他又指，無家者長期遭受污名化，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件。向熟睡、無力反抗的無家者施襲是「向弱者多踩一腳」，呼籲社會應多包容，政府亦應推行更多無家者友善政策。