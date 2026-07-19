筲箕灣停水｜護老院職員奔波為長者覓水煮食　街坊拉篋幫鄰舍取水

筲箕灣今早（19日）停水，受影響市民陸續到水務署設署水車的地點排隊取水。有護老院職員四處取水，只為「攞水煲嘢畀老人家食」；另有屋邨居民指咸淡水俱斷，直言情況「好大鑊」，更特別拉着行李篋落樓取水，他除了為自家用水外，更主動幫鄰居裝水，坦言：「幫到就幫。」



郭先生特別拉著行李篋到場裝水，他解釋有些隔離鄰舍家裡未必有足夠的水桶，順便幫有需要的街坊一同裝水儲存：「幫到就幫。」（蔡正邦攝）

愛東邨愛平樓住戶郭先生表示，11時許起床後發現家中完全停水，甚至連咸水也一併斷絕，直言：「好大鑊而家，唉，都唔知發生咩事。」由於不清楚何時恢復供水，目前打算多次落樓取水，家中更準備了一個數十升的大盆來儲水。他坦言最主要用水通廁所，避免排泄物殘留。記者現場目擊郭先生特別拉著行李篋到場裝水，他解釋有隔離鄰舍家中未必有足夠水桶，順便幫有需要的街坊一同裝水儲存：「幫到就幫。」

另有護老院職員到金華街排隊取水，他們表示今早一度取不到水，形容水車一到很快便派晒水，「太多人攞啦，成條街都冇。」雖然目前護老院暫時夠水，但仍需要繼續維持護老院正常運作及煮食，職員坦言：「要攞水煲嘢畀老人家食。」只能四處取水，「周圍問人攞（水）」。

護老院職員表示，需要「攞水煲嘢畀老人家食」。（蔡正邦攝）

護老院職員今早一度無法取水，中午時分才終於成功取水。（蔡正邦攝）

護老院職員今早一度無法取水，中午時分才終於成功取水。（蔡正邦攝）

東威大廈居民透露，早上8時起床時已發現斷水，為了取水，他在現場足足排隊等候兩個多小時取水，目前仍等候水車到來。被問到為何不前往早前已有水車進駐的東大街取水，他坦言自己並不急用，收到消息大廈附近也會有水車，寧願在近處等待，加上「拖（水）返嚟都無哂水啦，會浪水（濺出）㗎嘛。」他表示，今日帶了三個水桶到場，只能「暫時用住先」。

東威大廈居民透露，他在現場足足排隊等候兩個多小時取水，目前仍等候水車到來。（蔡正邦攝）

西灣河街一名長者表示，今早約6時許開始發現水流變慢，直到7時許便徹底斷水。由於水袋太重，他體力難以負荷，需要分批前往取水，受訪時已是第三次前來。被問到領取的食水是否足夠，他無奈地說：「攞嚟洗下面、沖下廁所，洗手都要呀。」