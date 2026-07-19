筲箕灣停水．交通｜筲箕灣道近新成街封慢線　6個電車站暫停服務

筲箕灣一帶今早（19日）突發食水供應受阻，區內居民及商戶大受影響。大批市民陸續到水務署設署水車的地點排隊取水，亦有市民到附近山邊取水應急；不少食肆因缺乏食水而被迫暫停營業。直至今日下午2時41分，警方接報指筲箕灣道及新成街交界，有一條18吋食水管道破裂。水務署表示，工程人員正在搶修。



運輸署表示，因水管緊急維修，筲箕灣道（往北角方向）近新成街的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。6個電車站目前已暫停服務，直至另行通知。



水務署人員正在搶修。(林振華攝)

運輸署提醒市民，為配合筲箕灣電車路軌緊急維修工程，以下電車服務會由2026年7月17日起暫停服務，直至另行通知。

東行方向：南康街 (99E)、柴灣道 (101E)、筲箕灣總站

西行方向：筲箕灣總站、柴灣道 (02W)、新成街 (04W)、海富街 (06W)



來往西灣河與筲箕灣的乘客可乘坐其他公共運輸服務，包括鐵路服務及城巴第2、2X、77、99及720號線等。

電車公司亦會透過多種渠道通知乘客上述電車服務安排，包括在受影響電車站張貼通告及將相關資訊上載至其網頁和手機應用程式。

運輸署表示，會繼續與電車公司保持緊密聯繫，監察有關工程進度，並會適時向市民發放最新交通消息。市民可瀏覽運輸署網頁www.td.gov.hk或利用運輸署《香港出行易》流動應用程式，以獲取有關特別交通及運輸安排的資訊。