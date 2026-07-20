筲箕灣停水｜水務署稱加快更換水管　安裝傳感器「智能動態減壓」

筲箕灣道新成街交界周日（19日）食水管破裂，引發區內大範圍暫停食水供應，歷時約30小時，食水供應到今午（20日）近11時才陸續恢復，但部分地區因地勢較高或位處供水網末端，可能要較後時間才能恢復供水。至今日（20日）晚上9時左右，區內仍有住戶表示寓所內水壓較低。水務署人員晚上陸續將擺放街頭的水箱撤走。



水務署於今日晚上10時，透過社交媒體專頁「滴惜仔 Water Save Dave」再次向市民道歉：「就事故造成不便，我們深表歉意，亦感謝市民諒解。」署方稱，為應對水管老化及爆裂問題，將加快更換或修復水管；並擬在今個政年度向立法會申請撥款，以建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響正常供水下，實現「智能水管動態減壓」。



水務署人員正在撤走擺放街道上的水箱。（馮文傑攝)

水務署總結今次事件，並解釋一再延誤恢復供水原因。署方指，今次停水事件涉及一條位於筲箕灣道與新成街交界、直徑450毫米的老舊鑄鐵食水水管。由於水管隱藏於地下公用設施之下，食水亦經地下流失而沒有湧出路面，故未能及早發現該漏點。加上老舊鑄鐵物料比較脆弱，受外力衝擊時容易突然爆裂，即使相關位置已安裝水壓傳感器，監測水壓異常變化，水管仍可能在沒有徵兆下突然爆裂。

工程人員須協調及保護地下公用設施、加上附近亦有電車路軌，增加工程難度，導致完成工程的時間比原先估計較長。

水務署於今日凌晨5時30分，一度完成水管維修工程並恢復供水，惟在復水後不久，工程人員發現新舊喉管的接駁位置出現輕微滲漏。為審慎起見，署方安排再次關上水掣，工程團隊繼續在惡劣天氣下提速工作，最終趕及於今日上午近11時完成維修工程，用戶的供水陸續恢復正常。

水務署人員正在撤走擺放街道上的水箱。（馮文傑攝)

在後續工作方面，水務署指香港山丘多及地勢起伏，令供水系統面對獨特的「五高」 挑戰，包括

（一）高壓供水至高地及管網末端令水管承受較大壓力

（二）高密集既複雜的縱橫交錯供水管網與地下設施

（三）高齡的石棉水泥及鑄鐵水管在老化後變得較為脆弱易裂

（四）高鹽度令鹹水水管加速腐蝕和滲漏

（五）高密度的香港人口意味水管維修工程可以對市民日常出行帶來較大的影響，同樣水管爆裂亦可以影響廣泛。

水務署水車仍在部分樓宇附近部署。（馮文傑攝）

為應對水管老化及爆裂問題，水務署將推展長遠解決方案，包括加快更換或修復水管。水務署因應水管的爆裂及滲漏記錄、水管使用年期、物料、對市民的嚴重性等因素，分階段有序部署水管改善工程。署方已加快更換或修復水管，現正進行的水管改善工程約50公里長，而準備在年底開展的新水管改善工程約40公里長，在本財政年度用於修復及更換水管的開支預算比去年將增加超過50%。

署方會檢視有關計劃下的篩選條件，研究進一步加快更換或修復較高風險水管，特別是較易出現突然爆裂的石棉水泥及鑄鐵水管（例如導致今次停水事件的老舊鑄鐵水管），以及較容易腐蝕的鹹水水管。

另一方面，水務署計劃在今個財政年度向立法會申請撥款，以建構「智能供水壓力管理系統」，以動態調節政府管網供水水壓，在食水及鹹水供水管網安裝實時在線傳感器裝置，透過高精準度水力模型分析，利用人工智能及大數據，全方位持續監測整個供水管網的運作情況。在不影響正常供水的情況下，例如在深宵時分調節水壓，實現智能水管動態減壓，從而減少其爆裂和滲漏風險。如獲得立法會的支持和撥款，水務署會盡早於2027年第一季展開工程，目標在5年內分階段完成，當中覆蓋今次滲漏水管的管網範圍。

此外，水務署正在擴大及提升「智管網」，透過安裝實時傳感器，提升實時數據傳輸功能，加強管理供水管網滲漏。相關工程將於今年年中至明年年中分階段完成。