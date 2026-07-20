筲箕灣停水水務署花8小時尋源　10年「智管網」仍有「管」的盲點

筲箕灣道新成街交界周日（19日）食水管破裂，導致大範圍暫停食水供應，輾轉歷約30小時，食水供應到今午（20日）近11時才陸續恢復，但部份地區因地勢較高或位處供水網末端可能要較後時間才能恢復供水。



重組大停水事件，水務署因未能確定停水源頭，周日早上6時接報出事至下午約2時半，即逾8小時始確定筲箕灣道與新成街交界有老化食水管因滲漏引致停水。



在智慧社會，水務署10年前就建立「智管網」（Water Intelligent Network, WIN），透過大量感應器收集水流與水壓數據，以「未爆先修」預測模式精準鎖定隱性漏水點，聲稱「從根本解決水管老化與爆裂問題。」然而，「智管網」至去年三月底已完成設立2,400個監測區域，但當時仍有約兩成食水分配管網未能覆蓋。



發展局局長甯漢豪2025年7月在立法會書面答覆議提問時透露，水務署自2016年起建立「智管網」，至去年3月底完成設立2 400個監測區域，覆蓋約八成食水分配管網，加強管理供水管網滲漏。

「智管網」偵測到政府食水水管滲漏個案2024年有1200多宗

甯漢豪指在2024年，水務署透過「智管網」偵測到政府食水水管的滲漏個案數目約為1 ,200多宗，可早進行維修，而食水水管滲漏比率已由2000年約25%下降至2024約13.4%。

監測範圍尚未覆蓋主幹食水水管及餘下約兩成食水分配管網

不過，甯漢豪指「智管網」的監測範圍尚未覆蓋主幹食水水管及餘下約兩成的食水分配管網，所以須擴闊其覆蓋範圍。

老舊水管即使在監測範圍 遇外力衝擊有較大機會突然爆裂

此外，部份老舊水管，例如老舊鑄鐵及石棉水泥等物料所鑄造的水管因外部比較脆弱，即使水管在「智管網」的監測範圍內，如果受外力衝擊時有較大機會突然爆裂，所以亦需要按風險情況安排更換這些水管。

筲箕灣一帶的食水供應恢復時間延後，市民在早上冒大雨取水。（翁鈺輝攝）

為減少更換水管工程對交通和市民影響，加速處理老舊水管的更換工作，水務署於前年成立由署長督導，並由發展局、運輸署及路政署等相關部門代表組成的跨部門專責小組，商討制定更換水管涉及的施工期和臨時交通安排，務求加快工程之餘亦減少對市民的影響。

正進行約50公里長水管改善工程 約20公里2028年前才分段完成

甯漢豪今年5月稱，目前水務署正進行約50公里長的水管改善工程，當中約30公里長的工程預計在今年內完成，餘下約20公里長的水管改善工程將會在2028年或之前分階段完成。此外，由今年五月至年底，水務署準備開展另外約40公里長的水管改善工程。

擴大及提升「智管網」工程今年年中至明年年中分階段完成

甯漢豪又指水務署正在擴大及提升「智管網」，把監測範圍擴大至食水主幹水管及餘下尚未設有「智管網」的食水分配管網，及透過安裝實時傳感器，提升實時數據傳輸功能，加強管理供水管網滲漏，工程將於今年年中至明年年中分階段完成。

將申撥款建構「智能」水壓系統 稱減少水管爆裂和滲漏風險

此外，當局亦計劃在今個財政年度向立法會申請撥款，讓水務署建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響市民用水的情況下，實現智能動態為水管減壓，減少水管爆裂和滲漏的風險。

今（20日）晨７時30分，水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應將於約9時半後陸續恢復正常。（翁鈺輝攝）

人員正在場搶修。（翁鈺輝攝）