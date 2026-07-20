筲箕灣停水｜專家指花8小時找源頭偏長　倡加強偵察那1%隱蔽水管

筲箕灣道新成街交界周日（19日）有食水管破裂，令筲箕灣一帶大範圍暫停食水供應，事發一日後部份地區陸續恢復供水。專家指，涉事水管位置坐落於渠管下方，並無水湧至路面，故不知何時滲漏，署方最終花逾8小時才成功偵察滲漏位置，時間偏長。他建議水務署與渠務署加強協作，當偵察到水管有異樣便即時通報，同時建議將整條老化管道更換、而非局部復修，避免同類事件再發生。



水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應時間延後。（讀者提供）

水務署周日早上6時接報後在區內檢查，最終在下午2時將滲漏範圍收窄至筲箕灣道及新成街交界，筲箕灣一帶大範圍暫停食水供應，料一萬名住戶受影響。水務署今日（20日）清晨一度指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又發現喉管的接駁位置有滲漏。

渠管以下水管佔整體低於1%通常在舊區

國際管綫專業學會會長黃敬受訪稱，涉事水管位置坐落於水渠管下方，並無水湧至路面，水管不知何時滲漏，直至市民反映無水供應才揭發事件。他稱，署方難用傳統方式包括「眼睇」、「耳聽」或利用噪音儀器偵察水管滲漏位置，最終花逾8小時才成功找到，時間偏長。他估計全範圍共約10公里長喉管破裂，並不常見。

他指，位於渠管以下水管佔整體低於1%，通常分佈在舊區，建議水務署與渠務署加強協作，當偵察到水管有異樣便即時通報，甚至進行水管改道工程。他提醒維修管道或影響交通，但強調有其必要，倘遇水管破裂，受影響範亦很廣泛。

今（20日）晨７時30分，水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應將於約9時半後陸續恢復正常。（翁鈺輝攝）

黃敬建議更換整條水管而非局部復修

他又指，香港水管網絡是世界上「數一數二複雜」，因為管道密集，加上不少水管同時摻雜新舊材質，部份舊材質是英殖時期遺留下來，當不同材質接駁便會引起問題。

他表示，目前全港水管總長逾8000公里，當中3000公里已完成更換，但仍有1%水管位於馬路地底難作更換，而且風險較高。他建議當局盡快更換整條老化水管，假設只作局部修復，管道上仍有爆破風險，「假設水管有十漏點，如果只補一個漏點，仍有9點有機會爆破」。他又建議設立全港性地底三維地圖，水管資訊經過核證，會較現有的「綜合地圖」更準確。

他重申改善規劃佷重要，並重提2014年高雄氣體爆炸事故，事源有輸油管漏油，再蒸發成高濃度可爆炸氣體，結果有人棄置煙頭後釀成爆炸，波及5公里範圍，他強調改道的重要性。

筲箕灣一帶的食水供應恢復時間延後，市民在早上冒大雨取水。（翁鈺輝攝）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，筲箕灣一帶的食水供應，上午近11時已陸續恢復；部分地區因地勢較高（例如明華大廈）或位處供水網末端（例如金華街一帶），可能要較後時間（預計一、兩小時內）才能恢復供水。