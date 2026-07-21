筲箕灣停水．有片｜工程人員肉身抗激流維修　網民：辛苦晒

筲箕灣道新成街交界周日（19日）食水管破裂，引發區內大範圍暫停食水供應，歷時約30小時，食水供應到昨午（20日）近11時才陸續恢復。爆水管位置附近有電車路軌，事發間亦遇上惡劣天氣，大大增加工程難度。



昨（20）晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊，水花四濺，有工人在水流中拿起錘子敲打水管搶修，之後更彎腰在水中確認進度，不時用手潑開臉上的水。疑似拍攝者則補充指「修螺絲、修喉碼」，又感嘆工人在惡劣的環境中工作，直指「痴Ｘ線」。



這段約40多秒的短片惹起網民熱議，不少網民敬佩工程人員的辛勞留言指：「辛苦晒，師傅」、「辛苦晒所有工作人員搶修」。不過，亦有網民懷疑工程人員沒有穿戴太多裝備，擔心在惡劣環境下工作會否引發事故，質疑影片中工人是否有遵從安全指引。

昨（20）晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊。（Wong Chun Fai／我哋真係好撚鍾意香港3.0）

昨（20）晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊。（Wong Chun Fai／我哋真係好撚鍾意香港3.0）

昨（20）晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊。（Wong Chun Fai／我哋真係好撚鍾意香港3.0）

水務署於昨日（20日）晚上10時，透過社交媒體專頁「滴惜仔 Water Save Dave」再次向市民道歉：「就事故造成不便，我們深表歉意，亦感謝市民諒解。」署方稱，為應對水管老化及爆裂問題，將加快更換或修復水管；並擬在今個政年度向立法會申請撥款，以建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響正常供水下，實現「智能水管動態減壓」。

水務署人員正在撤走擺放街道上的水箱。（馮文傑攝)

水務署總結今次事件，並解釋一再延誤恢復供水原因。署方指，今次停水事件涉及一條位於筲箕灣道與新成街交界、直徑450毫米的老舊鑄鐵食水水管。由於水管隱藏於地下公用設施之下，食水亦經地下流失而沒有湧出路面，故未能及早發現該漏點。加上老舊鑄鐵物料比較脆弱，受外力衝擊時容易突然爆裂，即使相關位置已安裝水壓傳感器，監測水壓異常變化，水管仍可能在沒有徵兆下突然爆裂。

工程人員須協調及保護地下公用設施、加上附近亦有電車路軌，增加工程難度，導致完成工程的時間比原先估計較長。

水務署於今日凌晨5時30分，一度完成水管維修工程並恢復供水，惟在復水後不久，工程人員發現新舊喉管的接駁位置出現輕微滲漏。為審慎起見，署方安排再次關上水掣，工程團隊繼續在惡劣天氣下提速工作，最終趕及於今日上午近11時完成維修工程，用戶的供水陸續恢復正常。

水務署人員正在撤走擺放街道上的水箱。（馮文傑攝)