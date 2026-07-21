控煙酒辦截獲20歲青年　涉網售另類吸煙產品　檢獲800件貨

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）透過恆常線上和線下巡查，發現有人在網上非法售賣另類吸煙產品，昨日（20日）展開代號「雷石」的執法行動，截獲一名20歲男子，並檢獲800件懷疑另類吸煙產品。



該名男子涉嫌非法售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品，控煙酒辦正繼續跟進事件，並會在證據充分時，向涉案男子提出檢控。



衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）昨日（20日）截獲一名20歲男子，檢獲800件懷疑另類吸煙產品。（衞生署圖片）

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）禁止推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違例者最高可被罰款5萬元和監禁6個月。由今年4月30日起，任何人士在公眾地方管有指明另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支及草本煙，可被處定額罰款3,000元。如管有多於指定數量或涉及商業用途，最高可被判處罰款5萬元及監禁6個月。

衞生署提醒市民，透過任何途徑（包括互聯網）推廣和售賣另類吸煙產品同樣須負上刑責，切勿以身試法。此外，市民如在網上購買另類吸煙產品，有關行為亦可能涉及進口該等產品而觸犯法例。

署方同時忠告市民，另類吸煙產品會令人上癮，絕非有效的戒煙工具。電子煙亦可增加患上癌症、呼吸系統疾病及心血管疾病的風險。吸煙人士為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183，或瀏覽www.livetobaccofree.hk，以獲取有關戒煙的資訊。