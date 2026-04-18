日本抵港男藏近3萬支另類吸煙產品　海關通知控煙酒辦檢控判監8月

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦），昨日（17日）接獲香港海關通知，於一名由日本抵港的男子的行李中，檢獲28,400支另類吸煙產品。控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士，今日（18日）他於西九龍裁判法院，被判即時監禁8個月。



一名由日本抵港的男子行李藏28,400支另類吸煙產品，衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）將其拘捕及檢控，他被判監禁8個月。（資料圖片）

衞生署表示歡迎判決，並忠告市民和旅客切勿攜帶電子煙、加熱煙產品或草本煙等另類吸煙產品進入香港，亦不應使用任何另類吸煙產品。控煙酒辦會繼續密切監察和持續執法以打擊相關違法行為。

此外，衞生署忠告市民，另類吸煙產品會令人上癮，絕非有效的戒煙工具。電子煙亦可增加患上癌症、呼吸系統疾病、心血管疾病之風險。吸煙人士為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833-183，或瀏覽www.livetobaccofree.hk，以獲取有關戒煙的資訊。

自《2025年控煙法例（修訂）條例》中，有關控煙酒辦督察拘捕權的修訂於2025年9月19日生效以來，控煙酒辦已就23宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有26人被定罪和被判處監禁，刑期由2個月至8個月不等。

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁2年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。