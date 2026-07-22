荃灣「子彈仔」街童｜4少年被捕最大14歲　疑態度問題釀口角犯案

網上社交平台流傳數條影片，拍攝到荃灣有多名少年踩「子彈仔」單車，在荃灣西一帶海旁將物品掟向途人，故意挑釁；更有人一邊「爆粗」，一邊向婦人淋潑液體。



警方今日（22日）表示，以涉嫌「普通襲擊」罪拘捕4名本地少年，年齡介乎12至14歲，分別就讀中一及中二。調查顯示，被捕人犯案相信源於他們使用單車徑及公園設施時，因態度問題與街坊爆發口角。



警方荃灣警區刑事總督察梁惠儀（左）交代案件。（林振華攝）

4市民遭騷擾無受傷 警查天眼拘4少年檢單車電話

警方表示，昨日（21日）留意到網上社交平台流傳多段片段，有一班童黨在荃灣海傍及公園內踩單車期間，曾故意向路人投擲濕水紙巾球及潑水。警方主動介入調查，尋獲片中受害人，亦有市民瀏覽相關報道後於今日主動報案。

截至目前為止，其有3男1女受害人（45至71歲），全部均無受傷。據悉，4名受害人互不相識，分別為荃灣區居民或在附近工作，在7月18至20日的不同時間遇襲。

警方經過翻查附近閉路電視及相應網上片段，深入調查及分析情報，於今日（22日）早上分別在荃灣及葵青區，以涉嫌「普通襲擊」，拘捕4名本地男童，年齡介乎12至14歲。4人正被扣查。

警方檢獲相關證物，包括單車、衣物及電話等。（林振華攝）

警方荃灣警區刑事總督察梁惠儀指，初步調查顯示，被捕人與受害者不相識，相信犯案動機為使用單車徑及公園入面設施地方時，因行為態度引起口角。4名被捕人互相認識分別在荃灣區及葵青區就讀中一或中二。

行動中，警方檢獲單車、衣物及電話等證物。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕，並會檢視有沒有其他同類事件發生。

荃灣警區刑事總督察梁惠儀交代案件。（林振華攝）

警方嚴正執法 呼籲家長暑假多加留意

警方重申，年輕或未成年非犯法藉口，任何人在公眾地方襲擊他人，警方必定嚴正執法。警方會密切關注與青少年有關罪案，並提醒家長，現時為暑假，應多關心子女生活、行為及其社交圈子。如果注意到有任何異常行為，都可向相關人士或部門，包括社福機構或學校求助。

警方呼籲，如任何人有以上案件相關資訊提供，可以聯絡荃灣警區反三合會行動人員，電話為3661 2395。

一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

數段事發片段在社交平台Threads流傳。其中一段第一身視角片段所見，有人在日間踩著單車，手持一件物件，掟向正在荃灣西海邊單車徑上步行的一名男子，拍片者立即嗤笑。

此外，在荃灣公園內亦有另一名老翁遇襲，老翁大叫：「報警！你掟吖！我報警！」但隨即被其中一名「子彈仔」街童擲物掟中，眾人繼續踩單車離去。該片段疑由另一名尾隨的騎單車者拍攝。

一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

上述片段中，更插入幾張圖片，顯示拍片者手持俗稱「馬蹄鐵」的單車零件，並配上「Bye Bye」字幕。但片中所見，該批街童掟出的物件，其外形疑似被「揸成一嚿」的白紙，不似金屬物件，疑似是濕紙巾。據知，相信男童並無用馬蹄鐵襲擊途人。

片段中插入一張「馬蹄鐵」單車零件的圖片。（網上片段）

另有晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園內，不停爆粗狂鬧一名婦人，同時用樽裝飲品瓶內的液體淋潑婦人；另一條片則見到婦人舉起電話，反拍攝拍片者。但每段影片均僅得幾秒，未知前因後果。

其中一名「子彈仔」手持物件，掟向一名公園長者。(網上片段截圖)

片段被廣傳上網後，不少網民均不值該批街童的所作所為：「究竟幾X冇用先識蝦弱勢社群，係夠做嘅搵啲古惑仔搞」。有人亦感到憤怒：「荃灣友組隊捉呢班𡃁仔」、「換轉係我，我一腳伸落去」、「暫時見到佢哋只恰老人家、欺善怕惡」。但亦有網民指出：「單車徑禁止行人，其他不評論」；有人則回應「雖然單車徑唔畀人行，但其他個人幾段片係咩事？」

警方表示，周一（20日）傍晚6時13分接獲報案，一名71歲清潔男工在永順街59號荃灣公園懷疑被3至4名青少年投擲雜物，青少年並滋擾途人，案件暫列「普通襲擊」。警方至今拘捕4人，其中一名13歲少年於今早被捕。

有婦人被淋潑液體後，「反擊」舉機拍攝襲擊者。（網上片段）