荃灣「子彈仔」街童｜4被捕男荃灣葵青讀書　聖芳濟中學：正了解

網上社交平台近日流傳影片，顯示多名踩「子彈仔」單車的少年，在荃灣西一帶海旁將物品掟向途人，故意挑釁；更有人一邊「爆粗」，一邊向婦人淋潑液體。警方經調查後，拘捕4名介乎12至14歲少年，指他們分別在荃灣區及葵青區就讀中一及中二。



荃灣聖芳濟中學回覆《香港01》查詢表示，有指其中一人為該校學生，校方正在了解事件。學校強調，一直秉持教育初心，重視每名學生的成長，並設有既定訓育及輔導機制，按情況為學生提供適切支援與跟進。



一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

警方今日（22日）交代案情表示，留意到網上片段顯示，在童黨荃灣海傍及公園內踩單車期間，曾故意向路人投擲濕水紙巾球及潑水。警方主動介入調查，尋獲片中受害人，亦有市民瀏覽相關報道後於今日主動報案。警方經調查後，今日分別在荃灣及葵青區，以涉嫌「普通襲擊」，拘捕4名本地男童（12至14歲），並檢獲單車、衣物及電話等證物。4名被捕人正被扣查。

警方荃灣警區刑事總督察梁惠儀指，初步調查顯示，被捕人與受害者不相識，相信犯案動機為使用單車徑及公園入面設施地方時，因行為態度引起口角。4名被捕人互相認識分別在荃灣區及葵青區就讀中一或中二。

警方荃灣警區刑事總督察梁惠儀（左）交代案件。（林振華攝）

警方指，案發在7月18日至20日，4名受害人（45至71歲）互不相識，分別為荃灣區居民或在附近工作。數段事發片段在社交平台Threads流傳，其中一段第一身視角片段所見，有人在日間踩著單車，手持一件物件，掟向正在荃灣西海邊單車徑上步行的一名男子，拍片者立即嗤笑。

此外，在荃灣公園內亦有另一名老翁遇襲，老翁大叫：「報警！你掟吖！我報警！」但隨即被其中一名「子彈仔」街童擲物掟中，眾人繼續踩單車離去。該片段疑由另一名尾隨的騎單車者拍攝。

一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

另有晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園內，不停爆粗狂鬧一名婦人，同時用樽裝飲品瓶內的液體淋潑婦人；另一條片則見到婦人舉起電話，反拍攝拍片者。

其中一名「子彈仔」手持物件，掟向一名公園長者。(網上片段截圖)

片段被廣傳上網後，不少網民均不值該批街童的所作所為：「究竟幾X冇用先識蝦弱勢社群，係夠做嘅搵啲古惑仔搞」。有人亦感到憤怒：「荃灣友組隊捉呢班𡃁仔」、「換轉係我，我一腳伸落去」、「暫時見到佢哋只恰老人家、欺善怕惡」。但亦有網民指出：「單車徑禁止行人，其他不評論」；有人則回應「雖然單車徑唔畀人行，但其他個人幾段片係咩事？」

其中一名「子彈仔」手持物件，掟向一名公園長者。（網上片段）

警方表示，周一（20日）傍晚6時13分接獲報案，一名71歲清潔男工在永順街59號荃灣公園懷疑被3至4名青少年投擲雜物，青少年並滋擾途人，案件暫列「普通襲擊」。警方至今拘捕4人，其中一名13歲少年於今早被捕。