控煙酒辦昨日在秀茂坪截獲39歲男子　檢400件另類吸煙產品

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦），昨日（22日）在秀茂坪截獲一名39歲男子，並檢獲共400件另類吸煙產品，事件正持續跟進當中。



據了解，控煙酒辦早前接獲有人派發吸煙產品傳單的投訴，經調查後，於昨日截獲一名39歲男子，涉嫌非法售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品，並檢獲共400件另類吸煙產品。控煙酒辦正繼續跟進事件，並會在證據充分時向涉案男子提出檢控。

衛生署控煙酒辦於秀茂坪截獲一名男子，涉藏有另類煙。(控煙酒辦圖片)

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年，而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。另外，《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）禁止推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違例者最高可被罰款50,000元和監禁6個月。

由今年4月30日起，任何人士在公眾地方管有指明另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支及草本煙，可被處定額罰款3,000元。如管有多於指定數量或涉及商業用途，最高可被判處罰款50,000元及監禁6個月。

衞生署提醒市民，透過任何途徑（包括互聯網）推廣和售賣另類吸煙產品均須負上刑責。此外，在網上購買另類吸煙產品亦可能涉及進口該等產品而觸犯法例。衞生署亦忠告市民，另類吸煙產品會令人上癮，絕非有效的戒煙工具。電子煙亦可增加患上癌症、呼吸系統疾病及心血管疾病的風險。吸煙人士為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183，或瀏覽www.livetobaccofree.hk，以獲取有關戒煙的資訊。