海關聯消防荔枝角搗流動非法油站　檢1100升油　拘操作員及入油客

海關人員於昨日（28日）聯同消防處人員在荔枝角偵破一宗流動非法加油站案件，檢獲共約1100公升懷疑未完稅汽油，市值約3.5萬元，應課稅值約6700元。行動中拘捕一名內地男子及一名本地男子，並檢獲兩部涉案車輛。



行動中，海關扣查兩部私家車。（海關提供圖片）

海關拘內地男操作員及本地顧客

昨晚海關聯同消防處人員於荔枝角進行反非法燃油行動期間，在呈祥道一處偏遠的馬路邊破獲一個流動非法加油站，檢獲約1100公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具，並拘捕一名為該流動非法加油站的25歲內地男操作員及光顧該非法加油站的45歲本地男司機，一輛用作經營流動非法加油站的私家車及一輛前來光顧的私家車亦被扣查。

海關檢獲共約1100公升懷疑未完稅汽油，市值約3.5萬元，應課稅值約6700百元。（海關提供圖片）

汽油價格持續高企 不法分子賣未完稅汽油圖利

近日海關收到投訴，懷疑西九龍一帶有非法燃油活動，因此於該區加強巡查。海關有理由相信，本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利。不法分子故意選址市區較偏遠位置經營加油站，因此誘使到市民鋌而走險去光顧。

一輛用作經營流動非法加油站的私家車及一輛前來光顧的私家車亦被扣查。（海關提供圖片）

青葵公路橋底賣油 若發生意外不堪設想

涉案地點雖然較為偏遠，但位處青葵公路橋底，不時有港鐵在架空路軌駛過。這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故，後果將不堪設想。參與買賣非法燃油活動的人士貪圖一己之利，罔顧他人安全，行為可恥，海關定必全力打擊。海關嚴厲譴責這些危害公眾安全的非法活動，對此等行為採取零容忍執法策略，並會繼續與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

海關再次向公眾作出呼籲，購買非法汽油屬於刑事罪行，不單會留有案底，非法汽油的品質亦無保證，使用非法汽油可能會對汽車構成損害，影響行車安全，涉案車輛亦可能會被充公，絕對得不償失，市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

此外，根據《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk)上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。