水警聯海關柴灣反走私截貨車　檢$178萬汽油私煙　數男登快艇逃去

水警與海關今日（28日）凌晨進行反走私行動，在柴灣貨物裝卸區防坡堤岸邊，發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇靠近岸邊卸貨。人員隨即採取行動，在現場及涉案貨車，檢獲39萬支懷疑私煙及540公升懷疑未完稅汽油，估計市值共約178萬元，應課稅值共約129萬元。數名可疑男子登上快艇逃去；案件由海關人員繼續跟進調查。



警方懷疑近日有人在柴灣水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警港口分區、聯同海關海域特遣隊，今日（28日）凌晨在有關海域反走私。

行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至柴灣貨物裝卸區防坡堤岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警及海關人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東南面水域，往內地方向駛去。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款由100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。