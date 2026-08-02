尖沙咀血案｜勝和左口涉謀殺　警再拘2男協助罪犯　累計12人落網

尖沙咀7月26日凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至前日（31日）凌晨證實不治。



警方早前已先後拘捕9人，近日再多3人被捕，包括向警方自首的涉案40歲和勝和頭目「左口」及另外兩名分別36歲及52歲的男子，案件至今累計共12人被捕，警方仍在追查31歲「偉健」下落。



左口（左）與阿儀合照。（資料圖片/影片截圖）

警方於7月31日至昨日（1日）在尖沙咀區及元朗區拘捕一名40歲本地男子涉嫌謀殺，以及2名分別36和52歲的本地男子涉嫌協助罪犯。

該名36歲被捕男子將被暫控一項協助罪犯罪，案件將於明日（3日）上午在九龍城裁判法院提堂，另外兩名被捕男子現正被扣留調查。

警方早前已就此案拘捕6男3女，年齡介乎24至46歲。其中一名本地男子及兩名非華裔男子，年齡介乎29至33歲，已被暫控各一項謀殺罪；兩名分別37及41歲男子已被暫控各一項協助罪犯罪。案件已分別於7月30日至昨日（1日）在九龍城裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。西九龍總區反三合會行動組正繼續調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 8361與調查人員聯絡。

Issac在酒吧消遣期間遇襲重傷，7月31日留院第6天傳來噩耗。（資料圖片）