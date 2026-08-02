尖沙咀血案｜勝和頭目左口自首　累計10人被捕　同黨偉健仍在逃

尖沙咀上周日（26日）凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至前日（31日）凌晨證實不治。



警方案發後一度拘捕9人，不過最新消息稱，涉案40歲頭目「左口」自首，涉嫌謀殺被捕，即案件至今累計共10人被捕，警方仍在追查31歲「偉健」下落。現時有3名被捕人被落案起訴及提堂。



左口（左）與阿儀合照。（資料圖片/影片截圖）

Issac在酒吧消遣期間遇襲重傷，7月31日留院第6天傳來噩耗。（資料圖片）

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

案發上周日（26日）凌晨，死者偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題加上酒精影響，與鄰枱顧客發生肢體碰撞，隨即被對方拳打腳踢圍毆。襲擊過程維持約半分鐘，事主倒地昏迷。警方指，事主被送到伊利沙伯醫院搶救，頭部重創，左邊肋骨骨折，接受過兩次腦部手術，情況一直危殆，延至前日（31日）凌晨2時54分不治。

未計「左口」，警方3日內分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環、薄扶林及落馬洲拘捕6男3女（24至46歲），罪名為「傷人」及「協助罪犯」，其中33歲被捕男子被改控涉嫌謀殺，37歲和41歲男子分別被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已經提堂。

警方拘捕行動仍然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。