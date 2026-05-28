元朗信芯園｜後生仔打卡地 3萬呎向日葵花海將告別？附交通全攻略

在香港，要找一處能遠離高樓大廈、完全被黃金花海包圍的心靈避風港，元朗信芯園農莊絕對算得上是打卡好去處。但政府為推进新田科技城發展，地政總署於2025年底已根據《收回土地條例》建議收回新田約81公頃土地，而近年深受年輕人與文青喜愛的元朗新田信芯園正正位於收地範圍內，預計最快於今年內必須遷出。

由於目前在本地尋找新農地復耕困難重重，如果最終未能落戶新址，這片3萬呎經典太陽花海恐將面臨永久停業的局面。對於這個消息不少網民大呼可惜，並呼籲大家一定要把握機會前往，共同留住這份屬於香港人的美景記憶。



信芯園（IG@shunsumyuen）

園主梁日信「信哥」近日也在社交平台Threads上載影片，向網民展示今年的最新花況，也誠邀眾人入場。片段在短時間內狂吸超過50萬次觀看，看著這片金黃色花海，不少網民紛紛大讚：「啲花好靚，多謝你種咗啲靚靚花，比我哋有機會親眼睇到」、「見到都開心囇，多謝叔叔分享快樂」。也大力號市民用行動支持本地農業「大家有時間都去幫襯下老闆。有人去老闆會有動力去維持咁靚嘅花園」。

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（Threads＠shunsumyuen）

信芯園之所以能成為近年本地人氣最高的打卡熱點，全因園主信哥精益求精，不斷引入新的花卉品種「金鑽」、「日本香吉士」、「傲雪」等等。每到盛開季節，大片花海極具層次感，隨手一拍都能拍出色彩艷麗的自然美照，完美滿足後生仔對視覺美感的追求。

不少曾到場打卡的網民都表示，在香港要找到一處可以遠離高樓大廈、完全被大自然與鮮花包圍的療癒空間實在是少之又少，並且園區亦十分歡迎市民帶同自家的毛孩子一同入場，絕對是本地少有的心靈避風港。

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入園交通全攻略

至於大家最關心的開花時間與花期安排，信芯園也表示「農莊嘅花田會keep住一幅一幅咁開，詳情請留意農莊嘅最新實時花況」。如果想把握最後機會與向日葵花海合照留念？出發前記得留意以下資訊喇！

地址：元朗新田小磡村信芯園農莊

開放時間：09:00-19:00 （全年無休、無需預約）

入場費：每人$50

摘花體驗：可選擇親身到指定花田摘取太陽花（每支$20）

公共交通路線：

綠色專線小巴（75／76號線 - 元朗至下灣村 / 小磡村）：於元朗福康街（大馬路麥當勞後面）的專線小巴總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路步行約5-10分鐘即可到達。

紅色小巴（17號線 - 元朗至上水）：於元朗水車館街（7-11便利店旁）總站上車，同樣於石湖圍「聯安車場」落車。

九巴（76K號線 - 元朗至上水「清河」）：可於喜利徑（YL364）、元朗谷亭街（YL375）、形點ll（YL395） 、形點l （YL408）上車，在「石湖圍站」落車，沿指示牌步行5至10分鐘。

(注：沿途均設有明顯的「信芯園農莊」指示牌，可跟隨指引步行到達。)