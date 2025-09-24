颱風樺加沙｜元朗信芯園再受摧殘水淹變沼澤　信哥：心血毀於一旦

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙吹襲本港，多處水浸。每遇颱風都慘遇摧殘的元朗信芯園農莊，今次亦損失慘重。花農「信哥」梁日信在影片中表示，種植了的稻米和向日葵原本即將開花，現時整片農田已遭水淹沒，頓成一片沼澤。事實上，自從7月時颱風韋帕襲港過後，他已種了數次向日葵，「種完又種」，這次遇上樺加沙來襲，他無奈表示「幾個月心血毀於一旦」，但「天不做美，冇辦法。唯有自強不息，同香港人一樣。」



元朗信芯園農莊慘遭水淹，一片稻米田已變成沼澤，花農信哥慨嘆「幾個月心血毀於一旦」。（信芯園農莊FB）

元朗信芯園內原本種植了的稻米田。（信芯園農莊FB）

「信芯園農莊」的農田被水淹變成沼澤。（信芯園農莊FB）

該位置未受吹襲前的樣子。（信芯園農莊FB）

位於新田的「信芯園農莊」原本種植了稻米和向日葵，花農梁日信昨日（23日）在社交媒體上載一條短片，表示稻米已開花，原本預計下月尾「出嚟見香港市民」，但隨着樺加沙吹襲本港，「隨時我哋幾個月心血毀於一旦」。

他亦表示，自從颱風韋帕後，他已種了數次向日葵，「種完又種」。而現時向日葵已有花蕊，原本預計3至4周後便會開花，但如今又有樺加沙來襲。他說：「天不做美，冇辦法。唯有自強不息，同香港人一樣。」

今日他再上載短片講述災後情況，只見原本開滿稻米的農田已變沼澤。他無奈表示：「一年比一年強，有龍吸水（渠務署吸水機械人）都冇用。」