黃大仙上邨血案︱屢因噪音問題嘈　死者獲房署批調遷　正候搬新屋

黃大仙上邨昭善樓今日（8日）發生企圖謀殺及自殺案。一名25歲男子在電梯內，被46歲鄰居用菜刀施襲，全身浴血，疑兇逞兇後返回單位一躍而下斃命。疑兇及傷者為上下層鄰居，警方在記者會上表示，疑兇曾多次因噪音問題，與住在樓上的傷者起爭執；疑兇就此向房屋署申請調換單位，已獲當局批准，現正等待安排新屋，惟最終發生悲劇。《香港01》正向房屋署查詢。



事主送院時清醒，但血流滿面，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。（翁鈺輝攝）

據知，疑兇在工程公司任職貨車司機，與母親同住多年，其母去年搬至老人院，留下他獨居。傷者則任職濾水廠技工，與祖母、母親及胞妹於去年9月搬入單位。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀提到，疑兇曾多次因為噪音問題投訴樓上傷者，而警方只接獲一次相關報案，就是發生於去年11月，當時疑兇因為覺得傷者單位十分滋擾，所以上門投訴，當時傷者胞妹在家，她報警求助。經警方調停後，二人平靜離開。

林指，據鄰居所知，兩個單位有多次嘈吵紀錄，惟警方只接獲一次相關報案，其他投訴內容仍有待調查，包括疑兇是否曾與傷者及其家人爭吵，以及當時管理處處理投訴過程。

林耀表示，疑兇曾就此向房屋署申請調換單位，當局亦已批准，現時正等待新單位。《香港01》正向房屋署查詢。

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

重溫直播

警方在今日記者會上表示，早上7時19分，警方接獲保安報案，指電梯內有一名男子向另一名男子揮刀。人員到場於電梯內發現一名受傷男子坐在地下，他身上有刀傷和流血，仍然清醒可以說出自己地址，以及疑兇是他樓下住戶。傷者隨即被送到伊利沙伯醫院搶救。

其後保安員發現疑兇倒臥在昭善樓對開，相信他由高處墮下，已經沒有生命跡象。警方翻看閉路電視錄影，可見傷者入𨋢約20秒後，疑兇於另一層進入，拿出疑似菜刀物體施襲，集中傷者的上半身和頭部；傷者傷勢有待醫療報告了解。兇徒行兇後離開電梯返回住所。警方在該樓層電梯和單位也發現血跡，單位無人應門。消防破門進入，見窗戶打開，地下有一對染血波鞋、廚房有一把染血菜刀；進一步搜查下，在枱上檢獲東九龍精神分科覆診紙，相信屬於死者。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀（左）及黃大仙警區總督察（刑事）鄒振邦（右）交代案情。警方相信是一宗有預謀的案件，閉路電視拍得行兇者將刀放入購物袋（黃偉民攝）

疑兇的單位沒有其他人，但鄰居表示單位有一名長者，相信是疑兇母親，已入住老人院。警方相信是一宗有預謀的案件，屋內及閉路電視拍得疑兇將刀放入購物袋。

社署回覆稱，社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據悉，兩個家庭以往並非社署跟進個案。

▼ 一名男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 一名男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

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