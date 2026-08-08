黃大仙上邨血案︱樓層走廊滴滴鮮血　同層女街坊聞慘叫聲：好擔心

黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案。今日（8日）一名25歲男子在電梯內被46歲鄰居用菜刀狂斬，重傷送院；疑兇逞兇後返回單位一躍而下，當場斃命。疑兇同層鄰居稱，聽到樓層電梯大堂傳來兩次慘叫聲，其後再沒有聲響，還以為只是一般家庭爭吵，直至警方到場調查，始知竟然是命案，直呼「好驚好擔心」。鄰居形容，疑兇「獨來獨往，對鄰居友善」。



探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

住15樓的一名女街坊憶述案發經過說：「今朝早7點10幾分聽到嘈吵聲，我哋瞓緊，比佢吵醒咗，一陣之後聽到慘叫聲。最初嘈吵聲以為作隔鄰屋嘈，無留意，30秒之後再有嘈聲，係兩個人嘈交。好慘咁叫，之後再無聲，直至差人上門問經過。」

女街坊形容，沒有和疑兇聊天或打招呼，但感覺他算是和善：「都幾和善嘅，獨來獨往，對鄰居係友善嘅，唔清楚佢有無精神病，聽街坊話佢哋有兩三次口角。」女街坊稱，大堂至疑兇的單位門外都有血跡：「好驚好擔心，唔敢返屋企呀！出嚟時仲有好多差人，到𠵱家都仲驚緊。」

陳女士指死者平時較沉靜、不會主動招呼人。（梁偉權攝）

居於疑兇對面的陳女士表示，在此居住20多年，認為環境安靜，從未聽過樓上有拉凳等噪音，疑兇也從未向他們詢問或抱怨過噪音問題。疑兇平時較沉靜，不會主動招呼人，但若街坊主動問好，他也會回應「早晨」。

她又指，今早7時如常出門落樓做運動，當時大堂非常乾淨，未見異常。她在公園與人聊天時，突然聽到「砰」一聲巨大聲響，隨後有女子告知大廈有斬人事件且有很多血，勸她不要靠近。她返回大堂時，地上已有血跡；再返回居住樓層，見到大量警察，才知道疑兇就是自己的鄰居。

她對事件感到惋惜，「好好地一個人，一下子就冇咗」，事後感到身心不適、手腳不自在。女兒建議她暫住其家，但陳女士拒絕搬走；不過平時習慣打開的大門，目前會暫時關上。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀（左）在場簡報案情。（黃偉民攝）

▼ 一名男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 一名男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

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